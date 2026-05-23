- « Plusieurs navires ont signalé avoir été approchés par des skiffs. Un grand skiff équipé de deux moteurs hors-bord a été observé transportant à la fois des échelles et des armes », indique l’UKMTO

L’agence maritime britannique affirme avoir reçu des signalements d’« activité suspecte » dans le golfe d’Aden - « Plusieurs navires ont signalé avoir été approchés par des skiffs. Un grand skiff équipé de deux moteurs hors-bord a été observé transportant à la fois des échelles et des armes », indique l’UKMTO

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Le centre britannique UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a indiqué samedi avoir reçu des signalements d’« activité suspecte » dans le golfe d’Aden.

« Plusieurs navires ont signalé avoir été approchés par des skiffs. Un grand skiff équipé de deux moteurs hors-bord a été observé transportant à la fois des échelles et des armes », a déclaré l’UKMTO sur le réseau social américain X.

L’organisme a ajouté que les autorités enquêtaient sur l’incident et a appelé les navires transitant dans la zone « à naviguer avec prudence ».

Aucune autre information n’était immédiatement disponible.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz