- Tamim ben Hamad Al Thani et Donald Trump ont discuté par téléphone de questions régionales, selon le Diwan de l’émir du Qatar

L’émir du Qatar et le président américain discutent des efforts de paix entre les États-Unis et l’Iran - Tamim ben Hamad Al Thani et Donald Trump ont discuté par téléphone de questions régionales, selon le Diwan de l’émir du Qatar

AA / Istanbul / Serdar Dincel

L’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et le président américain Donald Trump ont discuté par téléphone des efforts de médiation en cours visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l’Iran, a indiqué samedi le Diwan de l’émir du Qatar.

« Ils ont discuté des derniers développements dans la région, notamment des efforts régionaux et internationaux visant à consolider le calme et à réduire les tensions, en particulier le soutien aux efforts diplomatiques menés par le Pakistan afin d’épargner à la région de nouvelles tensions et de préserver la paix et la sécurité internationales », indique un communiqué.

« L’appel a également porté sur l’importance de poursuivre le dialogue afin de traiter les questions actuelles, de préserver la sécurité maritime et la sûreté des voies navigables stratégiques, ainsi que de garantir la fluidité des chaînes mondiales d’approvisionnement et d’énergie », ajoute le texte.

Lors de cet échange, le cheikh Tamim a réitéré l’appel de Doha en faveur de solutions pacifiques et du soutien à tous les efforts diplomatiques visant à contenir la crise et à promouvoir la stabilité dans la région et au-delà.

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran en février, auxquelles Téhéran a riposté par des frappes visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, en plus de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions ultérieures à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.

Le chef de l’armée pakistanaise se trouve actuellement à Téhéran dans le cadre d’efforts intensifiés pour parvenir à un accord entre Washington et Téhéran. Parmi les principaux points en discussion figureraient la réouverture du détroit d’Ormuz, ainsi que le programme nucléaire iranien et la demande de levée des sanctions formulée par l’Iran.​​​​​​​

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz