« La Russie continuera de lutter contre l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives, y compris au Mali », déclare le porte-parole Peskov

Kremlin : la présence de la Russie au Mali repose sur les besoins exprimés par le gouvernement de transition « La Russie continuera de lutter contre l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives, y compris au Mali », déclare le porte-parole Peskov

Le Kremlin a déclaré jeudi que la Russie est présente au Mali en réponse aux besoins exprimés par le gouvernement de transition du pays sahélien et qu’elle continuera à l’assister dans la lutte contre « l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives ».

« La présence de la Russie là-bas est, en fait, une nécessité déclarée par le gouvernement actuel », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point de presse.

Les remarques de Peskov font suite à une question concernant des déclarations rapportées du Front de libération de l’Azawad, une alliance rebelle dirigée par des Touaregs, appelant les forces russes à quitter le Mali.

« La Russie continuera, y compris au Mali, la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives, et continuera à fournir son assistance au gouvernement actuel », a ajouté Peskov.

Le Mali a été le théâtre d’attaques contre des bases militaires durant le week-end, qui ont également coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz