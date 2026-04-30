Kremlin : la présence de la Russie au Mali repose sur les besoins exprimés par le gouvernement de transition

Burc Eruygur
30 Avril 2026•Mise à jour: 30 Avril 2026
Le Kremlin a déclaré jeudi que la Russie est présente au Mali en réponse aux besoins exprimés par le gouvernement de transition du pays sahélien et qu’elle continuera à l’assister dans la lutte contre « l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives ».
« La présence de la Russie là-bas est, en fait, une nécessité déclarée par le gouvernement actuel », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point de presse.
Les remarques de Peskov font suite à une question concernant des déclarations rapportées du Front de libération de l’Azawad, une alliance rebelle dirigée par des Touaregs, appelant les forces russes à quitter le Mali.
« La Russie continuera, y compris au Mali, la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives, et continuera à fournir son assistance au gouvernement actuel », a ajouté Peskov.
Le Mali a été le théâtre d’attaques contre des bases militaires durant le week-end, qui ont également coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz