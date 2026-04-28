« Aucun de nos pays ne peut se permettre d’agir seul dans le paysage mondial actuel », déclare la cheffe de la diplomatie européenne devant les nations d’Asie du Sud-Est

Kaja Kallas alerte sur un « précédent dangereux » avec le blocage d’Ormuz deux mois après la guerre contre l’Iran « Aucun de nos pays ne peut se permettre d’agir seul dans le paysage mondial actuel », déclare la cheffe de la diplomatie européenne devant les nations d’Asie du Sud-Est

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a mis en garde mardi contre un « précédent dangereux » lié au blocage du détroit d’Ormuz, alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran entre dans son deuxième mois.

« La liberté de navigation doit rester garantie, sans quoi cela créera un précédent dangereux dans d’autres régions du monde », a déclaré Kallas à des journalistes à Brunei, où elle participe à la 25ème réunion ministérielle UE-ASEAN.

« Deux mois après le début de la guerre contre l’Iran, les efforts diplomatiques n’ont toujours pas permis de percée », a-t-elle affirmé, ajoutant que « la hausse des prix de l’énergie pénalise aussi bien l’Europe que l’Asie ».

S’exprimant aux côtés du ministre des Affaires étrangères du Brunei, le prince Mohamed Bolkiah, elle a souligné : « Dans le paysage mondial actuel, aucun de nos pays ne peut se permettre de rester seul. Ce qui se passe au Moyen-Orient le montre avec évidence. »

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une guerre contre l’Iran, entraînant des représailles contre des alliés américains dans le Golfe et le blocage du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour les expéditions mondiales de pétrole et de gaz, perturbant ainsi l’approvisionnement énergétique international.

Plus de 3 300 personnes ont été tuées en Iran et des milliers d’autres ont été déplacées à l’intérieur du pays.

Au moins 13 militaires américains ont également été tués et des dizaines d’autres blessés dans ce conflit, qui a été interrompu le 8 avril après que le Pakistan a obtenu un cessez-le-feu entre les parties belligérantes.

Islamabad poursuit ses efforts pour ramener les deux camps à la table des négociations en vue de nouveaux pourparlers destinés à mettre fin durablement à la guerre. Un premier cycle de discussions s’est tenu plus tôt ce mois-ci dans la capitale pakistanaise.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani