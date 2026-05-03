Paris dénonce les attaques visant les professionnels des médias et réaffirme son engagement en faveur de la liberté d’informer dans le monde

Journée mondiale de la liberté de la presse : la France « condamne les attaques et violences » contre les journalistes Paris dénonce les attaques visant les professionnels des médias et réaffirme son engagement en faveur de la liberté d’informer dans le monde

La France a fermement condamné les violences et attaques visant les journalistes à travers le monde, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, dans une déclaration publiée dimanche par son ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Dans ce communiqué, le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, a rendu hommage aux journalistes tués dans l’exercice de leur profession. « En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, la France condamne les attaques et violences commises à l’encontre des journalistes et professionnels de médias », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Elle rend hommage à celles et ceux, trop nombreux encore cette année, qui ont été tués dans l’exercice de leur métier, partout dans le monde, en Palestine, en Ukraine, au Soudan, et ailleurs. »

Le diplomate français a également évoqué la mémoire du photojournaliste français Antoni Lallican, tué lors d’une frappe de drone en Ukraine. « Nous saluons la mémoire d’Antoni Lallican, photojournaliste français, tué le 3 octobre dernier lors d’une frappe de drone russe », a-t-il affirmé, dénonçant au passage une dérive inquiétante : « La Russie a fait de la liberté d’informer une cible. »

Par ailleurs, la France a rappelé ses initiatives diplomatiques en faveur de la protection des journalistes, notamment lors de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025. « La France a exigé, aux côtés de 21 pays, que la protection des journalistes et des professionnels des médias soit assurée à Gaza, conformément au droit international humanitaire », a indiqué le porte-parole, appelant également Israël à « autoriser l’accès des médias étrangers indépendants » au territoire.



Des journalistes tués au Liban dans les attaques israéliennes

Évoquant la situation au Liban, Paris a dénoncé la mort de journalistes dans des frappes récentes. « Au Sud-Liban, quatre journalistes sont morts depuis le mois de mars dans des bombardements menés par l’armée israélienne », a précisé Confavreux, rappelant que « le ciblage délibéré de journalistes, lorsqu’il est avéré, est constitutif d’un crime de guerre ».

Dans ce contexte, la France affirme soutenir les efforts visant à établir la vérité et à rendre justice. « La France soutient les autorités libanaises dans leurs efforts visant à ce que toute la lumière soit faite sur ces tragédies et pour que la justice soit rendue », a-t-il poursuivi.