Le parti Degel HaTorah menace de provoquer des élections anticipées après des informations évoquant un report du projet de loi exemptant les juifs ultra-orthodoxes du service militaire obligatoire

Israël : un parti ultra-orthodoxe menace de faire tomber le gouvernement Netanyahu Le parti Degel HaTorah menace de provoquer des élections anticipées après des informations évoquant un report du projet de loi exemptant les juifs ultra-orthodoxes du service militaire obligatoire

AA / Jérusalem / Abdel Raouf Arnaout

Le parti ultra-orthodoxe israélien Degel HaTorah a renouvelé mardi ses menaces de faire tomber le gouvernement et de pousser à des élections anticipées après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait laissé entendre qu’il pourrait reporter à l’après-élections un projet de loi controversé sur la conscription militaire.

Le mandat de la Knesset doit prendre fin en octobre, date à laquelle des élections nationales sont prévues en Israël.

Degel HaTorah et Agudat Yisrael forment l’alliance ultra-orthodoxe United Torah Judaism, partenaire du gouvernement de coalition de droite dirigé par Benjamin Netanyahu. L’alliance détient sept sièges sur les 120 que compte la Knesset et cherche à obtenir le soutien du parti ultra-orthodoxe Shas, qui dispose de 11 sièges.

Même si l’alliance quittait la coalition, le gouvernement conserverait néanmoins 68 sièges, ce qui signifie que son départ ne provoquerait pas nécessairement la chute de la coalition.

Ce n’est pas la première fois que le parti menace de faire tomber le gouvernement sur cette question. Il s’était retiré de la coalition en juillet dernier et boycotte depuis plusieurs votes sur des projets de loi soutenus par le gouvernement.

Les partis ultra-orthodoxes font pression sur Benjamin Netanyahu afin qu’il fasse adopter une législation accordant aux juifs haredim des exemptions du service militaire obligatoire, mais le projet se heurte à des oppositions au sein même de la coalition et de l’opposition, compliquant son adoption.

La radiotélévision publique israélienne KAN a rapporté mardi que Benjamin Netanyahu et ses proches collaborateurs avaient informé les partis haredim qu’il n’était pas possible, « dans sa forme actuelle », de faire adopter cette loi d’exemption à ce stade, tout en laissant entendre qu’elle pourrait être réexaminée après les élections.

Le média ajoute que les partis haredim font pression pour avancer les élections à septembre.

Selon des sources citées par KAN au sein de Degel HaTorah, le parti prévoit d’entraver les travaux législatifs au Parlement afin d’accélérer la dissolution de la Knesset et provoquer des élections anticipées immédiates si le projet de loi sur l’exemption militaire n’est pas adopté.

Selon le média, le chef du parti, Moshe Gafni, a rencontré cette semaine le directeur de cabinet de Benjamin Netanyahu, Ido Nordan, et a indiqué que des rabbins pourraient finalement approuver la législation. Ido Nordan aurait toutefois exprimé des doutes sur la capacité du gouvernement à réunir suffisamment de soutiens au sein de la coalition pour faire adopter le texte.

Des observateurs anonymes cités par la chaîne estiment que Benjamin Netanyahu n’a guère intérêt à faire avancer ce projet de loi en raison de sa sensibilité politique et de son impact potentiel sur la popularité de son parti Likoud à l’approche des élections.

La communauté haredi continue de manifester contre le service militaire obligatoire depuis une décision rendue le 25 juin 2024 par la Cour suprême d’Israël ordonnant la conscription des hommes ultra-orthodoxes et mettant fin aux subventions publiques accordées aux institutions religieuses dont les étudiants refusent le service militaire.

Des rabbins influents, dont les décisions sont largement considérées comme contraignantes au sein de la communauté haredi, ont appelé leurs fidèles à refuser l’enrôlement et même à « déchirer » leurs ordres de mobilisation.

Les juifs haredim représentent environ 13% des quelque 10 millions d’habitants d’Israël. Beaucoup s’opposent au service militaire au motif qu’ils consacrent leur vie à l’étude de la Torah et considèrent que l’intégration dans la société laïque menace leur identité religieuse et leur mode de vie.

Pendant des décennies, les membres de cette communauté ont évité la conscription à l’âge de 18 ans grâce à des reports répétés liés aux études religieuses, jusqu’à atteindre l’âge actuel d’exemption fixé à 26 ans.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy