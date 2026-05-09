Israël s'apprête à libérer deux activistes de la flottille d'aide pour Gaza, selon une ONG

Le centre juridique indépendant de défense des droits humains, enregistré en Israël, Adala a déclaré samedi avoir été informée par les autorités de sécurité israéliennes de leur intention de libérer deux activistes de la Flottille mondiale Sumud.

Dans un communiqué, l'ONG Adalah a indiqué que le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, a informé son équipe juridique que le ressortissant brésilien Thiago de Avila et l'activiste espagnol d'origine palestinienne Saif Abukeshek seraient libérés dans le courant de la journée.

Les autorités israéliennes devraient ensuite transférer Avila et Abukeshek aux services de l'immigration, où ils resteront en détention dans l'attente de leur rapatriement, a ajouté l'organisation.

Mercredi, un tribunal de district israélien à Beer-Sheva a rejeté un appel déposé par l'organisation Adalah contre la prolongation de la détention des activistes.

Les forces israéliennes ont attaqué la Flottille mondiale Sumud le 30 avril dernier près de l'île grecque de Crète, à quelque 600 milles nautiques de l'enclave de Gaza, ravagée par le blocus.

Israël impose un blocus à la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d'habitants du territoire au bord de la famine.

L'armée israélienne a lancé une brutale offensive de deux ans contre Gaza en octobre 2023, tuant plus de 72 000 personnes, en blessant plus de 172 000 autres et provoquant des destructions massives à travers le territoire assiégé.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh