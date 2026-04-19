- Les forces israéliennes avancent jusqu’à 12 km en territoire libanais ; le ministre de la Défense affirme qu’Israël entend maintenir son contrôle sur toutes les zones occupées

Israël publie une carte de sa « ligne de défense avancée » et des positions de ses troupes dans le sud du Liban - Les forces israéliennes avancent jusqu’à 12 km en territoire libanais ; le ministre de la Défense affirme qu’Israël entend maintenir son contrôle sur toutes les zones occupées

AA / Jérusalem / Zein Khalil

L'armée israélienne a publié une carte présentant ce qu’elle qualifie de « ligne de défense avancée », illustrant les zones où ses forces sont déployées dans le sud du Liban.

Selon le journal israélien Yedioth Ahronoth, la zone d’incursion s’étend vers l’est jusqu’à ce que l’armée appelle la « crête Cristofani », située à environ 12 kilomètres du mont Hermon, et surplombant l’axe Beyrouth-Damas.

Par ailleurs, cette zone s’étire également jusqu’à la ville de Khiam et la région de Beaufort, au centre du sud du Liban, atteignant Ras al-Bayda à l’ouest, précise le rapport.

Toutefois, l’armée n’a pas indiqué la superficie totale de cette zone. Néanmoins, le ministre de la Défense Israel Katz a affirmé que l’incursion s’étend sur environ 10 kilomètres à l’intérieur du territoire libanais.

Dans le même temps, un communiqué militaire a dévoilé cette « ligne de défense avancée », affirmant que l’objectif est d’empêcher toute « menace directe » contre les communautés du nord d’Israël.

En outre, il a été précisé que cinq divisions militaires, appuyées par des forces navales, opèrent actuellement simultanément au sud de cette ligne, « afin de démanteler les infrastructures terroristes du Hezbollah et de prévenir toute menace directe contre les localités du nord d’Israël ».

Par ailleurs, l’armée avait déjà évoqué une « ligne jaune » au Liban, similaire à une désignation utilisée dans la bande de Gaza.

Selon les médias israéliens, cette « ligne jaune » correspond à une limite non officielle tracée au sud du fleuve Litani, parallèle à la Ligne bleue frontalière, et s’étendant entre 4 et 10 kilomètres à l’intérieur du territoire libanais.

Dans le détail, cette ligne s’étend de Naqoura à l’ouest jusqu’à Khiam au nord-est, traversant plusieurs localités, notamment Shaqra, Aita al-Shaab, Bint Jbeil et Adaisseh, indiquent les mêmes sources.

Cependant, la superficie totale comprise entre les « lignes jaune et bleue » reste floue. Néanmoins, des médias israéliens rapportent que les forces israéliennes seraient présentes dans environ 55 villes et villages du sud du Liban.

Vendredi, Israel Katz a déclaré qu’Israël entend maintenir son contrôle sur toutes les zones occupées dans le sud du Liban lors de la récente offensive.

Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a annoncé jeudi un cessez-le-feu de dix jours au Liban, à l’issue d’entretiens avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Enfin, depuis le 2 mars, les frappes israéliennes au Liban ont fait 2 294 morts, 7 544 blessés et déplacé plus d’un million de personnes, selon des chiffres officiels.



* Traduit du turc par Adama Bamba