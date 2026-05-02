- Cette ligne budgétaire couvre les activités de communication stratégique connues en hébreu sous le terme « hasbara », selon un journal israélien

Israël multiplie par quatre son budget de propagande et le porte à 730 millions de dollars - Cette ligne budgétaire couvre les activités de communication stratégique connues en hébreu sous le terme « hasbara », selon un journal israélien

AA / Istanbul

Le Parlement israélien a approuvé, dans le cadre du budget national 2026 adopté le mois dernier, une enveloppe d’environ 730 millions de dollars destinée aux activités de propagande.

Selon une information publiée par le journal israélien The Jerusalem Post, cette ligne budgétaire couvre les activités de communication stratégique connues en hébreu sous le terme « hasbara ».

Ainsi, avec l’allocation de près de 730 millions de dollars validée par les députés israéliens le mois dernier, le budget consacré à la propagande a été multiplié par plus de quatre par rapport aux 150 millions de dollars attribués l’année précédente.

Par ailleurs, le montant alloué représente près de vingt fois le budget consacré à ces activités avant le déclenchement des attaques contre la bande de Gaza en 2023.

Dans ce contexte, le nouveau budget prévoit notamment le lancement de campagnes sur les réseaux sociaux, l’invitation de délégations étrangères en Israël ainsi que l’élargissement des activités médiatiques.

Il est également envisagé de renforcer les campagnes publicitaires sur les plateformes numériques, d’accueillir davantage de délégations internationales et de créer des unités dédiées au suivi des contenus médiatiques.

En outre, l’article souligne que cette hausse du budget de propagande intervient dans une période marquée par un recul du soutien de l’opinion publique internationale à Israël.

Certaines enquêtes indiquent notamment une augmentation des perceptions négatives à l’égard d’Israël, en particulier au sein de l’opinion publique américaine.

Des experts sceptiques quant à l’efficacité de ces investissements

S’appuyant sur des analyses d’experts, l’article rapporte que l’augmentation des fonds consacrés à la propagande pourrait ne pas suffire, à elle seule, à inverser l’image négative liée à la guerre à Gaza.

Les spécialistes rappellent, en effet, que l’image internationale d’un pays ne se construit pas uniquement à travers la communication, mais dépend également directement de ses politiques et de ses actions sur le terrain.



* Traduit du turc par Adama Bamba