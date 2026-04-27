Ces frappes interviennent alors que Tel-Aviv poursuit ses violations répétées du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril

Israël mène de nouvelles frappes au Liban et coupe la route menant à la localité méridionale de Kafra Ces frappes interviennent alors que Tel-Aviv poursuit ses violations répétées du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril

AA / Istanbul / Serdar Dincel

L’armée israélienne a attaqué, tôt lundi, l’entrée de la localité de Kafra, dans le sud du Liban, coupant la route qui y mène, en dépit du cessez-le-feu, a rapporté l’Agence nationale de l’information libanaise (NNA).

De son côté, l’armée israélienne a indiqué que des sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans le nord d’Israël, notamment dans la zone d’Arab al-Aramshe, en raison de ce qu’elle a qualifié d’« infiltration d’un aéronef hostile ».

Dimanche, au moins 14 personnes, dont deux enfants, ont été tuées et 37 autres blessées dans une série de frappes aériennes israéliennes visant plusieurs zones du sud du Liban, marquant une nouvelle escalade depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Ces chiffres ont été communiqués par le ministère libanais de la Santé ainsi que par la NNA, qui a également fait état d’opérations de démolition menées par l’armée israélienne contre des habitations et des infrastructures entre les localités de Yaroun et de Bint Jbeil, dans le sud.

Israël bombarde le Liban et mène une offensive terrestre dans le sud depuis une attaque transfrontalière du Hezbollah le 2 mars. La région demeure sous haute tension depuis le lancement, le 28 février, d’une offensive aérienne contre l’Iran par les États-Unis et Israël.

Depuis le 2 mars, l’intensification des attaques israéliennes contre le Liban a fait plus de 2 500 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

Une trêve de dix jours avait été annoncée pour la première fois le 16 avril, mais a été à plusieurs reprises violée par Israël.

Jeudi, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban étaient convenus de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines à l’issue d’un deuxième cycle de négociations de haut niveau à la Maison-Blanche.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani