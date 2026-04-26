Israël libère 15 détenus de Gaza présentant des signes de dénutrition et de torture

AA / Gaza, Palestine / Hosni Nedim

Israël a libéré dimanche 15 détenus palestiniens originaires de la bande de Gaza via le point de passage de Kerem Shalom crossing, dans le sud, plusieurs d’entre eux apparaissant fortement amaigris et certains présentant des blessures visibles, selon des sources locales.

Cette libération intervient alors qu’Israël continue de détenir des milliers de Palestiniens arrêtés à Gaza au cours des deux dernières années. Des organisations de défense des droits humains ainsi que des témoignages documentés indiquent que ces détenus sont maintenus dans des centres ne respectant pas les normes humanitaires minimales et qu’ils sont soumis à la torture, à la privation de nourriture et à la négligence médicale.

De son côté, le Bureau des médias des prisonniers, une organisation non gouvernementale, a indiqué dans un bref communiqué que les 15 détenus avaient été transférés via le point de passage de Kerem Shalom crossing et se dirigeaient vers l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de l’enclave, accompagnés par le International Committee of the Red Cross.

Le communiqué ne fournit toutefois aucun détail sur leur état de santé.

Cependant, des témoins ont déclaré à Anadolu que les détenus libérés semblaient extrêmement amaigris et épuisés, certains présentant des signes de blessures.

Au total, plus de 9 600 Palestiniens sont actuellement détenus dans des prisons israéliennes, dont 90 femmes et 350 enfants, selon des chiffres officiels palestiniens.

Par ailleurs, un accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis est en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre, mettant fin à une guerre de deux ans menée par Israël, qui a fait plus de 72 000 morts en majorité des femmes et des enfants, et plus de 172 000 blessés depuis octobre 2023.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba