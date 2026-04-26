Israël : les ex-Premiers ministres Bennett et Lapid lancent une candidature commune pour les prochaines élections

Les anciens Premiers ministres israéliens Naftali Bennett et Yair Lapid s’apprêtent à annoncer une candidature électorale commune en vue des prochaines élections législatives en Israël.

« L’ancien Premier ministre Naftali Bennett et l’ancien Premier ministre Yair Lapid annonceront la première étape du processus de guérison de l’État d’Israël : la fusion du parti Yesh Atid et du parti Bennett 2026 en une formation unifiée dirigée par l’ancien Premier ministre Naftali Bennett », a indiqué le bureau de Bennett dans un communiqué publié dimanche.

« Cette initiative unit le “bloc réformateur”, met fin aux luttes internes et permet de concentrer tous les efforts vers une victoire décisive lors des prochaines élections, ainsi que de conduire Israël vers les réformes nécessaires », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, cette annonce marque une nouvelle phase de coordination au sein de l’opposition israélienne, alors que les partis cherchent à consolider leur soutien et à présenter un front uni face au gouvernement dirigé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Enfin, les élections législatives en Israël sont prévues pour le mois d’octobre.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba