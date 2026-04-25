Les diplomates appellent à la suspension des liens commerciaux, des transferts d’armes et à des sanctions plus sévères en raison de l’implantation israélienne en Cisjordanie

Israël en Cisjordanie : 60 ex-ambassadeurs britanniques tirent la sonnette d’alarme Les diplomates appellent à la suspension des liens commerciaux, des transferts d’armes et à des sanctions plus sévères en raison de l’implantation israélienne en Cisjordanie

AA / Birmingham / Mehmet Solmaz

Un groupe d’anciens diplomates britanniques a appelé le Royaume-Uni et ses alliés à prendre des mesures plus fortes contre l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, avertissant que les politiques actuelles risquent de faciliter l’annexion et de saper le droit international.

Dans une lettre publiée vendredi dans le Financial Times, plus de 80 anciens diplomates, dont 60 ambassadeurs, hauts-commissaires et hauts fonctionnaires, ont déclaré que l’activité expansionniste et les politiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés équivalaient à une « annexion accélérée ».

« L’Amérique est en effet en train de se détacher d’Israël. L’Europe aussi. Pendant que le monde observe l’Iran et le Liban, Israël étend son contrôle sur la Cisjordanie et Gaza. Son annexion accélérée est indubitable », indique la lettre.

Ils ont soutenu qu’Israël viole à la fois l’Accord d’association Union européenne-Israël et l’Accord de commerce et de partenariat Royaume-Uni-Israël, qui exigent le respect des droits humains et des principes démocratiques.

« Israël viole les deux accords », précise la lettre, citant l’expansion des implantations, la discrimination envers les Palestiniens et ce qu’elle décrit comme une « violence systématique des colons soutenue par l’État ».

Les signataires ont demandé à l’UE de suspendre son accord d’association avec Israël, d’interdire le commerce avec les colonies, d’arrêter les transferts d’armes et de restreindre la participation d’Israël aux programmes de l’UE. Ils ont également exhorté le Royaume-Uni à interdire tout commerce avec les colonies et à revoir ses accords avec Israël.

« Le projet de colonies d’Israël vise à tuer la viabilité de l’État palestinien, Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie, que la Grande-Bretagne a reconnu en septembre 2025. Cet objectif doit échouer, pour la stabilité à long terme et une paix juste. »

Les diplomates ont averti que la poursuite de la construction de colonies, y compris les projets prévus dans la zone E1 de la Cisjordanie, pourrait encore compromettre la viabilité d’un futur État palestinien.

« De simples mots de condamnation sont ignorés. Pendant que le monde est distrait, de graves violations du droit international continuent en Palestine occupée. Nous avons porté la lettre de l’UE à l’attention de la secrétaire aux Affaires étrangères Yvette Cooper. Une action gouvernementale est désormais nécessaire », ajoute la lettre.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz