Netanyahu affirme que Mohammed Awda avait été désigné nouveau commandant des Brigades Al-Qassam

Israël affirme avoir ciblé le nouveau chef militaire du Hamas lors d’une frappe à Gaza Netanyahu affirme que Mohammed Awda avait été désigné nouveau commandant des Brigades Al-Qassam

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israel Katz ont affirmé mardi que leur armée avait ciblé Mohammed Awda lors d’une frappe aérienne menée dans la ville de Gaza, alléguant qu’il avait été choisi comme nouveau commandant de la branche armée du Hamas, les Brigades Al-Qassam.

Cette déclaration intervient après de violents bombardements israéliens ayant frappé une zone densément peuplée du centre de la ville de Gaza, à la veille de l’Aïd al-Adha, tuant une Palestinienne et blessant plusieurs autres personnes, selon des sources médicales.

Dans un communiqué conjoint, Netanyahu et Katz ont indiqué que l’armée avait lancé cette frappe « sur leurs instructions », affirmant qu’Awda avait été choisi pour remplacer Izz al-Din al-Haddad, qu’Israël dit avoir tué il y a environ dix jours.

Le communiqué ne précise pas si Awda a été tué lors de l’attaque.

Les deux responsables israéliens ont tenté de justifier cette frappe en affirmant qu’Awda figurait parmi les « architectes » des événements du 7 octobre 2023.

Le site israélien d’information Walla a indiqué que les résultats de cette tentative d’élimination restaient encore incertains.

Ni le Hamas ni les Brigades Al-Qassam n’avaient réagi dans l’immédiat aux affirmations israéliennes.

Ces allégations israéliennes surviennent alors que des analystes et figures de l’opposition israélienne multiplient les mises en garde, estimant que Netanyahu pourrait chercher une nouvelle escalade à Gaza à des fins électorales, dans un contexte marqué par la possibilité d’une dissolution de la Knesset et la tenue d’élections anticipées.

Israël a tué plus de 72 000 personnes et blessé plus de 172 000 autres en deux ans d’offensive brutale depuis octobre 2023, laquelle a également provoqué des destructions massives touchant 90 % des infrastructures civiles, avant l’annonce d’un cessez-le-feu en octobre dernier.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani