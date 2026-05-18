- Pezeshkian affirme que l’Iran ne peut pas « se battre éternellement », alors que le pays fait face à des pressions économiques, selon un rapport

Iran : Pezeshkian défend les discussions avec les États-Unis malgré la crise économique et les difficultés pétrolières - Pezeshkian affirme que l’Iran ne peut pas « se battre éternellement », alors que le pays fait face à des pressions économiques, selon un rapport

AA / Istanbul / Sahin Demir

Le président iranien Massoud Pezeshkian a défendu lundi les négociations avec les États-Unis, affirmant que l’Iran faisait face à de sérieuses pressions économiques et ne pouvait rester dans une confrontation permanente.

« Ils ont bloqué la route, et nous n’exportons pas non plus de pétrole », a déclaré Pezeshkian lors d’une réunion, selon des propos relayés par l’agence semi-officielle ISNA.

« Nous ne pouvons pas facilement exporter du pétrole », a-t-il ajouté.

Le président a également répondu aux critiques des opposants aux négociations.

« Ils scandent que nous ne devons pas négocier. Si nous ne négocions pas, alors que devons-nous faire ? Se battre éternellement ? »

Pezeshkian a également affirmé que l’Iran poursuivrait les discussions « avec dignité », tout en défendant les droits du peuple iranien.

Il a reconnu plus largement les difficultés économiques, indiquant que la collecte des impôts était devenue plus difficile et que de nombreuses entreprises rencontraient des problèmes.

« Nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas de problèmes », a-t-il déclaré, ajoutant que certaines infrastructures gazières, électriques et industrielles de l’Iran avaient également été endommagées lors du conflit.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani