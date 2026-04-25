Les premiers vols au départ de la capitale iranienne se dirigent vers Istanbul, Mascate et Médine

Iran : l’aéroport Imam Khomeini reprend certains vols internationaux Les premiers vols au départ de la capitale iranienne se dirigent vers Istanbul, Mascate et Médine

AA / Istanbul / Serdar Dincel

L’aéroport international Imam Khomeini à Téhéran a repris certains vols internationaux samedi matin, selon le diffuseur d’État IRIB.

Les premiers vols au départ de Téhéran se sont dirigés vers Istanbul, Mascate et Médine.

Cette reprise intervient après que Ramin Kashef Azar, PDG de l’aéroport Imam Khomeini, a déclaré vendredi à l’Agence iranienne de presse du travail (ILNA) que les vols internationaux de passagers reprendraient samedi.

Le trafic aérien avait été largement perturbé depuis le début de la guerre le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran, entraînant des frappes de représailles de Téhéran.

La guerre est suspendue depuis le 8 avril dans le cadre d’un cessez-le-feu médié par le Pakistan.

Washington et Téhéran ont tenu des pourparlers au Pakistan il y a deux semaines, avec des efforts en cours pour organiser un nouveau round de négociations.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se trouve à Islamabad, tandis que les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner se rendent également dans la capitale pakistanaise. Cependant, les chances d’une reprise immédiate de pourparlers directs restent faibles.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz