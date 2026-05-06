Téhéran n'a pas encore répondu à l'offre présentée par les États-Unis, affirme la presse iranienne

Iran: Baghaei affirme que la « négociation suppose de la bonne volonté, pas l’imposition ni le chantage » Téhéran n'a pas encore répondu à l'offre présentée par les États-Unis, affirme la presse iranienne

AA / Istanbul

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a accusé l'administration américaine de ne pas s'engager dans un effort sincère lors des négociations.

Le porte-parole iranien a déclaré sur le réseau social américain X que "le concept de 'négociation' requiert, au minimum, un effort sincère pour s'engager véritablement dans un dialogue visant à résoudre le différend. Cela exige également de la bonne volonté. Autrement dit, la 'négociation' n'est pas une dispute ou une querelle, elle n'est ni de 'l'imposition', ni de 'la tromperie', ni du 'chantage', ni de 'la coercition'."

Les États-Unis attendent une réponse de l'Iran dans les 48 heures

Il a été avancé que l'administration américaine serait sur le point de signer un protocole d'accord d'une page avec Téhéran en vue de mettre fin à la guerre avec l'Iran et d'entamer des négociations nucléaires plus détaillées.

Dans une information s'appuyant sur des sources anonymes au fait du dossier et sur certains responsables américains, le site Axios a affirmé que les États-Unis attendaient une réponse de l'Iran dans les 48 heures concernant la signature de ce protocole d'accord.

La presse iranienne a rapporté que les informations parues dans les médias américains, selon lesquelles Téhéran et Washington seraient proches d'un accord, n'étaient pas fondées, et que l'administration de Téhéran n'avait pas encore répondu à l'offre présentée par les États-Unis, celle-ci contenant "certaines clauses inacceptables".

* Traduit de turc par Mariem Njeh