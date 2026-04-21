Iran : « Aucune décision définitive n'a encore été prise » quant à la participation aux pourparlers au Pakistan

Tolga Akbaba
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, s'exprimant sur le deuxième cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis, a déclaré : « Aucune décision définitive n'a encore été prise quant au fait de participer ou non aux pourparlers au Pakistan. »
Selon la télévision d'État iranienne, Baghaï a fait des déclarations concernant les éventuelles négociations entre l'Iran et les États-Unis.
Baghaï a affirmé qu'« aucune décision définitive » n'avait encore été prise concernant la participation de l'Iran aux pourparlers au Pakistan. Il a justifié cette prudence par « les déclarations et les comportements contradictoires des États-Unis » et non par de l'indécision, précisant que Téhéran tranchera lorsque les négociations seront « axées sur les résultats ».
Baghaï a par ailleurs déclaré, en lien avec l'intervention américaine contre le cargo battant pavillon iranien nommé « Touska » : « Attaquer des navires iraniens est une violation du droit international, un acte de piraterie maritime et du terrorisme d'État. Dès le tout début, nous avons été confrontés à des violations du cessez-le-feu. Le blocus naval en est un exemple. »
* Traduit du turc par Mariem Njeh