« Téhéran tranchera lorsque les négociations seront « axées sur les résultats », affirme le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

Iran : « Aucune décision définitive n'a encore été prise » quant à la participation aux pourparlers au Pakistan « Téhéran tranchera lorsque les négociations seront « axées sur les résultats », affirme le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, s'exprimant sur le deuxième cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis, a déclaré : « Aucune décision définitive n'a encore été prise quant au fait de participer ou non aux pourparlers au Pakistan. »

Selon la télévision d'État iranienne, Baghaï a fait des déclarations concernant les éventuelles négociations entre l'Iran et les États-Unis.

Baghaï a affirmé qu'« aucune décision définitive » n'avait encore été prise concernant la participation de l'Iran aux pourparlers au Pakistan. Il a justifié cette prudence par « les déclarations et les comportements contradictoires des États-Unis » et non par de l'indécision, précisant que Téhéran tranchera lorsque les négociations seront « axées sur les résultats ».

Baghaï a par ailleurs déclaré, en lien avec l'intervention américaine contre le cargo battant pavillon iranien nommé « Touska » : « Attaquer des navires iraniens est une violation du droit international, un acte de piraterie maritime et du terrorisme d'État. Dès le tout début, nous avons été confrontés à des violations du cessez-le-feu. Le blocus naval en est un exemple. »

* Traduit du turc par Mariem Njeh