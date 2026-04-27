Irak : le principal bloc parlementaire désigne Ali Al-Zaidi pour le poste de Premier ministre

AA / Bagdad

Le principal bloc parlementaire irakien a désigné ce lundi Ali Al-Zaidi comme candidat au poste de Premier ministre, a rapporté l’agence de presse officielle INA.

Le Cadre de coordination, plus grand bloc parlementaire en Irak, a annoncé dans la soirée la nomination d’Ali Al-Zaidi pour diriger le prochain gouvernement.

Selon la même source, le président Nizar Amidi devrait officiellement charger Ali Al-Zaidi de former un nouveau cabinet.

Conformément à la Constitution irakienne, le Premier ministre désigné dispose d’un délai de 30 jours pour former son gouvernement et obtenir la confiance du Parlement.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy