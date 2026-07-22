Depuis l'éclatement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, Téhéran a lancé des attaques de missiles et de drones contre les villes irakiennes d'Erbil et de Souleimaniye

Irak : des explosions successives entendues dans la ville d'Erbil Depuis l'éclatement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, Téhéran a lancé des attaques de missiles et de drones contre les villes irakiennes d'Erbil et de Souleimaniye

AA / Ankara

La presse irakienne a rapporté que 5 drones kamikazes ont été abattus par les systèmes de défense aérienne après que de fortes explosions ont été entendues à Erbil.

Selon la chaîne d'information Kurdistan 24, basée à Erbil, l'activation des systèmes de défense aérienne a permis d'abattre 5 drones kamikazes dans le ciel de la ville, tandis que de fortes détonations ont retenti.

Depuis l'éclatement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, Téhéran a lancé des attaques de missiles et de drones contre les villes irakiennes d'Erbil et de Souleimaniye.

Il avait été annoncé que 3 drones kamikazes avaient été détruits dans le ciel d'Erbil lors des attaques de la veille.

Le Parti de la liberté du Kurdistan (PAK) iranien, un groupe d'opposition au gouvernement de Téhéran, avait également annoncé que l'un de ses camps situés près d'Erbil avait été la cible de deux missiles.

Dans une déclaration publiée le 17 juillet, le gouvernement du la région kurde du nord de l’Irak avait condamné « fermement » les attaques de l'Iran contre Erbil et Souleimaniye, exhortant l'administration de Téhéran à mettre immédiatement fin aux assauts en cours.

Contexte

Les tensions régionales au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis le lancement, en février, d’une offensive conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran. Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant des pays du Golfe accueillant des installations américaines.

Les États-Unis et l’Iran ont signé le mois dernier, sous médiation pakistanaise, un protocole d’accord visant à mettre fin à leur conflit et à parvenir à un accord de paix durable. Les tensions se sont toutefois ravivées autour du détroit d’Ormuz, les deux parties échangeant des attaques.