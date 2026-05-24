Ces déclarations ont été faites après sa rencontre à New Delhi avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dans le cadre de discussions bilatérales

Inde : renforcement des liens énergétiques avec les États-Unis pour la sécurité énergétique Ces déclarations ont été faites après sa rencontre à New Delhi avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dans le cadre de discussions bilatérales

AA/New Delhi/ Ahmad Adil

Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar a déclaré dimanche que le pays d’Asie du Sud renforce ses liens énergétiques avec les États-Unis afin de garantir sa sécurité énergétique.

Ces déclarations ont été faites après sa rencontre à New Delhi avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, dans le cadre de discussions bilatérales.

« Nous avons consacré une partie de notre temps aujourd’hui à discuter des questions énergétiques, et vous savez tous que la responsabilité fondamentale de notre gouvernement est de répondre aux besoins de 1,4 milliard de personnes. Il est évident que garantir l’accessibilité et l’abordabilité de l’énergie pour elles est notre objectif principal », a déclaré Jaishankar lors d’une conférence de presse conjointe avec Rubio.

Il a ajouté : « Le secrétaire (Rubio) et moi-même saluons donc l’expansion de nos échanges énergétiques ces derniers mois. La diversification des approvisionnements est au cœur de la sécurité énergétique de l’Inde. »

Les relations entre les deux alliés stratégiques s’étaient tendues en raison de la politique tarifaire du président américain Donald Trump à l’égard de l’Inde, notamment liée aux achats de pétrole russe dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi la veille, Rubio avait indiqué que les produits énergétiques américains, ainsi que ceux du Venezuela, pourraient contribuer à diversifier les besoins de l’Inde.

L’Inde a également été l’un des principaux importateurs de pétrole iranien, importations suspendues en 2019 après les sanctions américaines, mais reprises cette année après l’octroi d’une dérogation par Washington dans le contexte du conflit en cours avec Téhéran.

Jaishankar a également déclaré : « Nous souhaitons voir les prix de l’énergie baisser, car nous sommes un très grand importateur d’énergie, dont une grande partie provient de cette région. »

« Nous sommes fortement favorables à une circulation maritime sûre et sans entrave dans la région », a-t-il ajouté, en référence implicite au blocage du détroit d’Hormuz dans le cadre de la guerre en Iran.

La plupart des pays asiatiques, dont l’Inde, dépendent du détroit d’Hormuz pour leurs approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient.

« Ce que nous voulons, c’est réellement l’ouverture des marchés. Nous ne voulons pas de restrictions… car nos intérêts sont croissants, nous entretenons des relations avec toutes les parties impliquées, comme on le voit aussi dans le conflit en Ukraine, où nous avons de très fortes relations avec la Russie, l’Europe et l’Ukraine, ainsi qu’avec les États-Unis. La question est donc de savoir comment gérer tout cela », a déclaré Jaishankar.

Marco Rubio a également indiqué que les États-Unis et l’Inde concluront un accord commercial « durable, bénéfique pour les deux parties et soutenable, en accord avec nos intérêts nationaux ».

- « Racisme envers les Indiens »

Le chef de la diplomatie indienne a également indiqué avoir informé Marco Rubio des « difficultés rencontrées par les voyageurs légitimes en matière de délivrance de visas ».

« Tout en coopérant pour lutter contre la mobilité illégale et irrégulière, nous attendons que la mobilité légale ne soit pas affectée en conséquence », a-t-il déclaré.

Interrogé sur des propos racistes présumés visant les Indiens aux États-Unis, Marco Rubio a répondu qu’il existe des personnes « qui font des commentaires en ligne et ailleurs, parce que tous les pays du monde ont des gens stupides ».

« Je suis sûr qu’il y a des gens stupides ici aussi… Les États-Unis sont un pays très accueillant. Notre nation s’est enrichie de personnes venant du monde entier », a-t-il ajouté.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir