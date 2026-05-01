Selon l’Élysée, la France a activé sans délai le mécanisme européen de protection civile afin d’apporter une assistance opérationnelle aux autorités néerlandaises

Incendies aux Pays-Bas : la France déploie des renforts dans le cadre de la protection civile européenne Selon l’Élysée, la France a activé sans délai le mécanisme européen de protection civile afin d’apporter une assistance opérationnelle aux autorités néerlandaises

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le président français Emmanuel Macron a exprimé, sur la plateforme sociale américaine X, la solidarité de la France avec les Pays-Bas, touchés par des incendies.

"Pleine solidarité avec les Pays-Bas face aux incendies qui les frappent. La France a répondu immédiatement à l’activation du mécanisme européen de protection civile. Nos militaires du 1er RIISC sont engagés pour soutenir leurs camarades néerlandais. L’Europe protège."

Selon l’Élysée, la France a activé sans délai le mécanisme européen de protection civile afin d’apporter une assistance opérationnelle aux autorités néerlandaises. Des éléments du 1er régiment d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (1er RIISC) ont été déployés pour appuyer les équipes locales sur le terrain.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre des dispositifs européens de réponse rapide face aux catastrophes naturelles.

L’Allemagne a également renforcé son soutien aux Pays-Bas, confrontés à une série d’incendies de forêt.

Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé sur le réseau social X l’envoi de renforts de la sécurité civile. « Un détachement de 41 personnels du 1er régiment d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile de Nogent-le-Rotrou vient d'arriver sur place pour appuyer les opérations en cours », a-t-il indiqué. Au total, 41 secouristes et 10 véhicules ont été mobilisés.

De son côté, l’Allemagne a également engagé des moyens supplémentaires. Le service d’incendie de Bonn a annoncé le déploiement de 67 pompiers, 21 véhicules et trois remorques afin de soutenir les opérations de lutte contre les feux.

Ces renforts interviennent alors que les ressources néerlandaises sont fortement sollicitées par la multiplication des incendies sur le territoire.

- Une série d’incendies dans un contexte de sécheresse

Les Pays-Bas font face à plusieurs incendies de forêt survenus dans différentes régions, sur fond de sécheresse persistante et de vents violents. Au moins cinq foyers ont été recensés, provoquant notamment l’évacuation de l’aéroport de Kempen, près de la frontière belge.

Autour de La Haye, certains secteurs ont été fortement ravagés, la presse locale décrivant un « paysage lunaire » après le passage des flammes. Dans le Westduinpark, le feu a détruit une zone boisée, réduite à des collines noircies.

Un incendie majeur s’est déclaré sur le terrain militaire de ’t Harde (Gueldre) lors d’un exercice de tir, touchant environ 500 hectares et mobilisant jusqu’à 150 pompiers. L’intervention reste compliquée en raison de la présence de munitions non explosées.

D’autres feux, également liés à des zones d’entraînement militaire, ont été signalés ailleurs dans le pays, alimentant les interrogations sur les risques liés aux exercices en période de forte sécheresse.