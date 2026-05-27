Une nouvelle majorité parlementaire a rejeté le retrait du Statut de Rome annoncé après les mandats d’arrêt visant Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant

Hongrie : le Parlement renonce finalement à la sortie de la CPI voulue par Viktor Orban Une nouvelle majorité parlementaire a rejeté le retrait du Statut de Rome annoncé après les mandats d’arrêt visant Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant

Le Parlement hongrois a rejeté le projet de retrait de la Hongrie de la Cour pénale internationale (CPI), abandonnant ainsi une initiative lancée par l’ancien Premier ministre Viktor Orban après les mandats d’arrêt émis contre des dirigeants israéliens.

Sur les 199 députés, 133 ont voté contre la sortie du Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI, tandis que 37 élus se sont prononcés en faveur du retrait et que cinq se sont abstenus. Le retrait devait initialement entrer en vigueur le 2 juin.

Le gouvernement hongrois avait annoncé en avril 2025 son intention de quitter la juridiction basée à La Haye, dénonçant une institution jugée « politique » après les mandats d’arrêt délivrés le 21 novembre 2024 contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés liés à la guerre dans la bande de Gaza.

Le vice-Premier ministre Zsolt Semjen avait alors défendu le projet de loi en affirmant que la Hongrie rejetait « l’utilisation des organisations internationales, en particulier des tribunaux, comme outil politique ». Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto avait, de son côté, estimé que Budapest n’avait « plus sa place » dans une institution qu’il jugeait « peu sérieuse ».

La Hongrie avait signé le Statut de Rome en 1999 avant de le ratifier en 2001, lors du premier mandat de Viktor Orban. Budapest soutenait toutefois depuis plusieurs années que certaines dispositions liées à la CPI soulevaient des questions de compatibilité constitutionnelle.

Créée en 2002, la Cour pénale internationale est chargée de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre lorsque les juridictions nationales ne peuvent ou ne veulent pas agir elles-mêmes. Israël, les États-Unis, la Russie et la Chine ne font pas partie de la CPI.

À ce jour, seuls le Burundi et les Philippines se sont officiellement retirés de la juridiction internationale.