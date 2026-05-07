Herzog achève sa visite au Panama alors qu’Israël tente de préserver ses alliances

AA/Istanbul/ Yasin Gungor

Le président israélien Isaac Herzog a achevé jeudi une visite de quatre jours au Panama, marquant la première visite d’un chef d’État israélien dans ce pays d’Amérique centrale.

Cette tournée diplomatique, qui comprend également une étape au Costa Rica, intervient alors que Tel-Aviv fait face à un isolement international croissant et à des appels de plus en plus nombreux en faveur d’une rupture des relations avec Israël en raison du génocide à Gaza.

Lors d’entretiens de haut niveau mercredi à Panama, Herzog et le président panaméen Jose Raul Mulino ont réaffirmé leur engagement bilatéral à travers une série d’accords. Les deux gouvernements se sont engagés à élargir leur accord de libre-échange et à mettre en place de nouveaux cadres de coopération dans les domaines de la cybersécurité, de la gestion de l’eau, des technologies agricoles et de la médecine.

Pour les autorités israéliennes, cette visite constitue une tentative de préserver les rares partenariats diplomatiques encore actifs.



Le Panama et le Costa Rica sont apparus comme des soutiens diplomatiques d’Israël, les deux pays s’étant abstenus lors d’une résolution des Nations unies en 2024 condamnant l’occupation illégale des territoires palestiniens.

Le Panama figurait également parmi les 12 pays ayant refusé de soutenir, en septembre, un vote en faveur d’une solution à deux États.

Le programme de Herzog comprenait également une visite du Canal de Panama.

Malgré l’accueil chaleureux reçu à Panama, cette visite contraste fortement avec la détérioration des relations d’Israël avec plusieurs pays occidentaux.

Plusieurs États européens, dont Espagne, Irlande et Slovénie, ont récemment intensifié la pression sur l’Union européenne afin de suspendre les accords d’association avec Israël.

La Belgique a également qualifié les opérations militaires israéliennes d’« inacceptables », plaidant pour une suspension partielle des relations.

Cette offensive diplomatique intervient dans le contexte du génocide à Gaza. Depuis octobre 2023, l’offensive israélienne a fait plus de 72.000 morts et plus de 172.000 blessés, tout en détruisant environ 90 % des infrastructures civiles de Gaza, provoquant une catastrophe humanitaire qui alimente le mouvement international en faveur d’une dégradation des relations avec le gouvernement israélien.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir