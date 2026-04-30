Lors d’une conférence de presse à l’issue de discussions avec son homologue kazakh, Sergueï Lavrov déclare que la question de la création d’un État palestinien est arrivée à une « impasse »

Haut diplomate russe : le conflit américano-israélien avec l’Iran a un « impact négatif » sur la mer Caspienne Lors d’une conférence de presse à l’issue de discussions avec son homologue kazakh, Sergueï Lavrov déclare que la question de la création d’un État palestinien est arrivée à une « impasse »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi que le conflit prolongé entre les États-Unis, Israël et l’Iran avait eu un « impact négatif » sur la mer Caspienne et son littoral.

« La mer Caspienne doit rester une zone de paix et de coopération », a déclaré Lavrov lors d’une conférence de presse à l’issue de discussions avec le ministre kazakh des Affaires étrangères, Yermek Kosherbayev, dans la capitale du pays d’Asie centrale, Astana.

Lavrov a en outre qualifié d’inacceptable une frappe contre la ville portuaire iranienne de Bandar Anzali le mois dernier, notant que le port sert les « intérêts commerciaux et logistiques » des cinq États caspiens.

Lavrov a déclaré que lui et Kosherbayev avaient parlé « en faveur d’une résolution rapide de la crise dans la région du Golfe Persique et au Moyen-Orient dans son ensemble, en avançant vers la conclusion d’accords politiques entre toutes les parties impliquées ».

« Lorsqu’il s’agit du Moyen-Orient, nous estimons certainement important de ne pas perdre de vue ce qui se passe au Liban, en particulier l’impasse qui s’est développée, sans issue claire, concernant la création d’un État palestinien », a ajouté Lavrov.

En parlant de la guerre Russie-Ukraine, Lavrov a réaffirmé l’intérêt de Moscou à reprendre les négociations de paix sur la base des « entendements russo-américains existants ».

Le ministre russe des Affaires étrangères a poursuivi en disant que Moscou s’attend à ce que les accords conclus lors d’un sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump en Alaska en août de l’année dernière « soient mis en œuvre ».

Il a également exprimé la gratitude de la Russie au Kazakhstan pour sa « compréhension de la situation et son évaluation équilibrée de ce qui s’y passe ».

Lavrov a en outre évoqué les relations bilatérales entre Moscou et Astana, indiquant que le processus d’ouverture d’un consulat général russe dans la ville d’Aktau était « entré dans sa phase finale ».

Il a également déclaré que lui et son homologue kazakh avaient discuté du calendrier des prochains contacts bilatéraux, y compris la visite de Poutine dans le pays d’Asie centrale le mois prochain.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz