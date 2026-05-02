- « Ce n’est pas pour faire du profit, c’est une question de survie », alertent des représentants des professions mobilisées

Hausse des prix des carburants en France : agriculteurs, pêcheurs et boulangers manifestent à Paris - « Ce n’est pas pour faire du profit, c’est une question de survie », alertent des représentants des professions mobilisées

AA / Istanbul / Adama Bamba

Des agriculteurs, pêcheurs et boulangers se sont rassemblés samedi à Paris pour protester contre la flambée des prix des carburants, dans un contexte de fortes tensions économiques liées au conflit au Moyen-Orient.

Réunis sur la place Vauban, dans le 7e arrondissement de la capitale française, ces professionnels ont organisé une manifestation qualifiée de « pacifique » afin de « se faire entendre du gouvernement » sur les difficultés rencontrées depuis le début des hostilités entre l’Iran et ses adversaires dans la région, rapporte le média français BFMTV.

Selon les organisateurs, il ne s’agissait pas d’un défilé mais d’un rassemblement statique, débuté en fin de matinée après l’arrivée progressive des participants dès 9h30 (7h30 GMT). Les différentes corporations ont ainsi occupé les lieux jusqu’en début d’après-midi.

Par ailleurs, plusieurs représentants ont dénoncé l’absence de réponse des autorités malgré des tentatives de dialogue. « Nous avons essayé de prendre contact avec le ministère de la Mer pour trouver des solutions, mais nous n’avons pas eu de retour », a notamment regretté un responsable du secteur de la pêche, soulignant une mobilisation commune avec les agriculteurs et les artisans confrontés « aux mêmes difficultés ».

Conséquences directes du conflit au Moyen-Orient

À l’origine de cette mobilisation, des organisations professionnelles pointent une hausse « fulgurante » des prix du carburant, conséquence notamment des tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz, deux mois après le début du conflit au Moyen-Orient.

D’après des données officielles, le prix du gazole a fortement augmenté entre fin février et fin avril, tout comme celui de l’essence sans plomb, accentuant la pression sur des secteurs dont l’activité dépend fortement des hydrocarbures.

Face à cette situation, les manifestants réclament notamment la mise en place d’une taxe sur les « superprofits » de grands groupes énergétiques ainsi que l’instauration de nouvelles contributions sur les produits importés.

Aides gouvernementales jugées insuffisantes

Toutefois, les aides annoncées récemment par le gouvernement sont jugées insuffisantes par les professionnels. « Les mesures complémentaires restent largement en deçà des besoins. Ce n’est pas pour faire du profit, c’est une question de survie », ont insisté plusieurs représentants, selon la même source.

Enfin, les organisations appellent également à la mobilisation des consommateurs, estimant que la crise des carburants concerne l’ensemble des citoyens. De son côté, le président Emmanuel Macron a récemment invité le gouvernement à travailler sur « de nouvelles réponses » et à poursuivre le dialogue avec les secteurs les plus touchés afin d’apporter des solutions adaptées dans les semaines à venir.