Ghalibaf, président du Parlement iranien et de la délégation de négociation, s'est rendu au Qatar avec sa délégation

Le président du Parlement iranien et chef de la délégation de négociation, Mohammad Bagher Ghalibaf , s'est rendu au Qatar, accompagné de sa délégation, pour y effectuer diverses rencontres.

Selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA, Ghalibaf a quitté le pays pour se rendre au Qatar avec la délégation qui l'accompagne. Il a été précisé que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, fait également partie de la délégation de Ghalibaf.

L'article indique que cette visite s'inscrit dans la continuité des initiatives diplomatiques mises en place sous la médiation du Pakistan, visant à établir divers contacts pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part.

La délégation dirigée par Ghalibaf devrait rencontrer de hauts responsables qataris afin de discuter de diverses questions relatives aux négociations en cours avec les États-Unis.

Par ailleurs, il a été indiqué que le gouverneur de la Banque centrale, Abdolnaser Hemmati, s'est également rendu au Qatar dans le but de discuter du déblocage des avoirs gelés de l'Iran.