Gaza : une femme et un enfant tués, plusieurs blessés dans une frappe israélienne sur un camp de déplacés palestiniens Israël continue de violer l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025, tuant 904 personnes et en blessant 2 713 autres à Gaza

Une femme palestinienne et un enfant ont été tués, et au moins 22 autres personnes ont été blessées lundi lors d'une frappe aérienne israélienne ciblant un camp de personnes déplacées dans la zone d'Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, sur fond de violations continues par Israël de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025.

Des sources médicales ont indiqué à Anadolu qu'une femme de 31 ans et une fillette de six ans avaient été tuées lorsque des avions de combat israéliens ont frappé le camp de Ghaith, qui abrite des déplacés palestiniens à Al-Mawasi.

Selon ces sources, 20 personnes ont été blessées lors de la frappe, la majorité étant des femmes et des enfants.

Selon des sources locales et des témoins, les bombardements israéliens ont visé plusieurs tentes de ce camp de déplacés très peuplé, faisant de nombreux blessés à des degrés divers.

Dans le centre de Gaza, deux Palestiniens ont été blessés avant l'aube dans une frappe aérienne israélienne qui a ciblé une maison dans le camp de réfugiés de Maghazi, selon des sources locales.

D'après les chiffres publiés par le ministère de la Santé de Gaza, les violations continues de l'accord de cessez-le-feu ont coûté la vie à 904 Palestiniens et en ont blessé 2 713 autres depuis l'entrée en vigueur de la trêve.

Cet accord visait à mettre un terme à la guerre de deux ans menée par Israël, qui a tué plus de 72 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 172 000 depuis octobre 2023, provoquant des destructions massives touchant 90 % des infrastructures civiles.