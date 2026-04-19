- Le Hamas affirme qu’Israël doit d’abord respecter la première phase du cessez-le-feu conclu le 10 octobre 2025 avant toute discussion sur la seconde.

Gaza : le Hamas appelle à contraindre Israël à appliquer la première phase du cessez-le-feu avant d’entamer la seconde - Le Hamas affirme qu’Israël doit d’abord respecter la première phase du cessez-le-feu conclu le 10 octobre 2025 avant toute discussion sur la seconde.

AA / Istanbul

Le Hamas a affirmé qu’avant d’engager un dialogue sérieux sur la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu conclu à Gaza le 10 octobre 2025, Israël devait être contraint de respecter ses engagements liés à la première phase.

Dans un communiqué écrit, le mouvement Palestinien a évoqué les discussions tenues au Caire, capitale de l’Égypte, avec les médiateurs ainsi que d’autres factions palestiniennes.

Par ailleurs, le Hamas a indiqué que sa délégation avait mené, la semaine dernière, une série de rencontres avec les médiateurs et les groupes palestiniens afin d’assurer la mise en œuvre complète des dispositions de la première phase de l’accord conclu à Charm el-Cheikh.

Lors de ces échanges, la délégation a adopté une attitude jugée positive et a exprimé sa volonté de poursuivre la communication et la coordination avec les médiateurs, notamment pour mettre fin aux souffrances humanitaires à Gaza, obtenir le retrait total d’Israël de l’enclave et lancer le processus de reconstruction.

En outre, le communiqué insiste sur le fait que tout passage à un dialogue sérieux concernant la deuxième phase doit d’abord passer par la contrainte exercée sur Israël pour qu’il applique ses obligations de la première phase.

Pour rappel, la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza prévoyait un échange de prisonniers entre Israël et Hamas, l’arrêt des attaques, ainsi qu’un retrait progressif de l’armée israélienne de la ligne bleue vers la ligne jaune, puis vers la ligne rouge. Elle incluait également l’autorisation de l’entrée de l’aide humanitaire à raison de 600 camions par jour. Toutefois, Israël n’a respecté qu’une partie de ces engagements.

Depuis le 10 octobre, 775 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes et 2 171 autres ont été blessés. Si Israël s’est retiré jusqu’à la ligne jaune, il a néanmoins continué à en élargir le périmètre. De plus, les entrées d’aide humanitaire sont restées limitées à une moyenne quotidienne de 200 camions.

* Traduit du turc par Adama Bamba