Gaza : deux Palestiniens tués et six blessés dans des frappes israéliennes Israël continue de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025

AA / Gaza, Palestine

Au moins deux Palestiniens ont été tués et six autres blessés samedi lors de trois attaques israéliennes distinctes à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales. Ces frappes interviennent alors qu’Israël poursuit ses violations du cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025.

Selon les mêmes sources, un Palestinien a été tué et au moins trois autres blessés lors d’une frappe israélienne visant un groupe de civils dans le quartier de Sheikh Radwan, au nord de la ville de Gaza.

Par ailleurs, des témoins ont indiqué à Anadolu qu’un drone israélien avait tiré un missile sur un rassemblement de civils près du carrefour "First Street", dans ce même quartier.

Plus tôt, un Palestinien a été tué dans la zone d’al-Houja, dans le camp de réfugiés de Jabalia, après avoir été touché à la tête par des tirs des forces israéliennes, ont ajouté les sources médicales.

Les équipes médicales ont ensuite transporté le corps à l’hôpital Al-Shifa, situé à l’ouest de la ville de Gaza.

Dans une autre attaque, des sources médicales et des témoins ont rapporté que trois Palestiniens, dont un enfant, ont été blessés lors d’une frappe de drone visant un groupe de civils près de la mosquée Omari, dans la localité de Jabalia.

Le 14 avril, le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré qu’Israël avait commis 2 400 violations de l’accord de cessez-le-feu, incluant des homicides, des arrestations, des mesures de blocus et des politiques de famine.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, ces violations ont fait 809 morts et 2 267 blessés parmi les Palestiniens depuis l’entrée en vigueur de la trêve.

Ce cessez-le-feu faisait suite à deux années de génocide entamées en octobre 2023, ayant causé la mort de plus de 72 000 Palestiniens et fait plus de 172 000 blessés, tout en détruisant environ 90 % des infrastructures civiles de Gaza.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba