« L’approbation de 34 nouvelles colonies, les déplacements forcés et les attaques de colons sont inacceptables », déclare le représentant permanent français à l’ONU

Gaza : à l’ONU, la France appelle Israël à lever les obstacles à l’aide et juge la situation "catastrophique" « L’approbation de 34 nouvelles colonies, les déplacements forcés et les attaques de colons sont inacceptables », déclare le représentant permanent français à l’ONU

AA / Istanbul

La France a appelé ce mardi Israël à lever tous les obstacles à l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza et à garantir la protection du personnel et des installations de l’ONU, estimant que la situation sur le terrain demeurait « catastrophique ».

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, l’ambassadeur de France auprès de l’ONU, Jérôme Bonnafont, a indiqué que le cessez-le-feu à Gaza restait fragile malgré les efforts diplomatiques en cours.

« La France appelle Israël à lever tous les obstacles à la livraison de l’aide, à protéger le personnel et les installations de l’ONU », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité « de faciliter les évacuations médicales via l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ».

Jérôme Bonnafont a relevé que six mois après l’adoption d’une résolution de l’ONU entérinant un plan de paix soutenu par les États-Unis, la situation à Gaza avait peu évolué, la crise humanitaire restant grave.

« Le cessez-le-feu demeure précaire, la situation humanitaire reste catastrophique », a-t-il affirmé, ajoutant que la France attendait « des améliorations tangibles de la situation du peuple palestinien » lors de la prochaine phase.

Selon lui, ces améliorations constitueraient une première étape vers la reconstruction et le rétablissement de structures de gouvernance à Gaza, incluant la mise en place d’un comité administratif national et le retour de l’Autorité palestinienne.

La France a également réitéré que le désarmement du Hamas était « d’une importance cruciale », estimant que ce mouvement « ne peut avoir d’avenir à Gaza ni en Palestine ».

Abordant la situation en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, Jérôme Bonnafont a jugé la situation « alarmante », condamnant l’expansion des colonies israéliennes et les violences.

« L’approbation de 34 nouvelles colonies, les déplacements forcés et les attaques de colons sont inacceptables », a-t-il déclaré, y voyant des « tentatives d’annexion de facto ».

Il a ajouté que la France « se réserve le droit de réagir davantage » si ces évolutions se poursuivent, tout en appelant Israël à abroger une législation élargissant le champ d’application de la peine de mort, qu’il juge discriminatoire et contraire aux principes démocratiques.

La France a réaffirmé son soutien à une solution à deux États, estimant qu’elle demeure « la seule voie pour parvenir à une stabilité durable ».

Concernant le Liban, le représentant français a salué le cessez-le-feu récent et le lancement de discussions directes entre les parties libanaise et israélienne, qualifiant cette évolution de « premier pas bienvenu » vers un règlement durable, tout en appelant au respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.

Il a également appelé à garantir la sécurité et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, mettant en garde contre des risques régionaux plus larges.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy