Les ministres du G7 se réunissent à Paris pour discuter de biodiversité, d’océans et de désertification. La question climatique, au cœur des enjeux environnementaux, n’est pas abordée afin de préserver l’unité du club des pays industrialisés

G7 : les ministres se réunissent à Paris pour l’environnement Les ministres du G7 se réunissent à Paris pour discuter de biodiversité, d’océans et de désertification. La question climatique, au cœur des enjeux environnementaux, n’est pas abordée afin de préserver l’unité du club des pays industrialisés

AA / Istanbul

Les ministres de l’Environnement des pays du G7 se retrouvent à Paris pour une réunion axée sur la biodiversité, les océans et la désertification. Selon la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, cinq priorités sont au programme : le financement de la protection de la biodiversité, la préservation des océans, la sécurité des ressources en eau, la relation entre désertification et sécurité, et le renforcement de la résilience des territoires et infrastructures face aux risques naturels, selon le média RFI.

La question climatique ne sera pas directement abordée lors de cette réunion, a précisé l’entourage de Monique Barbut, afin de ne pas froisser les États-Unis, dont la représentante à Paris est Usha-Maria Turner, administratrice adjointe chargée des affaires internationales et tribales à l’Agence de protection de l’environnement.

La réunion intervient à quelques semaines du sommet des chefs d’État du G7 prévu en juin à Évian, sous la présidence d’Emmanuel Macron. La France espère promouvoir son initiative « alliance pour le financement de la nature et des peuples », visant à mobiliser jusqu’à 800 millions de dollars pour la protection de parcs naturels dans une vingtaine de pays africains, d'après RFI.

Le G7 regroupe les sept principales économies industrialisées : France, États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Canada. La réunion parisienne, selon Monique Barbut, a été organisée pour favoriser « l’unité du G7 » et se concentrer sur des « sujets moins conflictuels » que le climat, sujet sensible en particulier pour les États-Unis, présidés par Donald Trump, notoirement climatosceptique, d'après ce même média.

Outre les discussions sur la biodiversité et les océans, la réunion doit permettre de lancer une alliance des aires marines protégées, préparer une déclaration politique sur la désertification et la sécurité, et organiser des sessions sur l’impact des catastrophes sur l’immobilier et la pollution de l’eau. Une visite des forêts de Fontainebleau est prévue jeudi après-midi.

Dans son discours d’ouverture, Monique Barbut a reconnu que « la protection de l’environnement n’est plus la priorité internationale » et a insisté sur la nécessité de renforcer la résilience des territoires. Selon Gaïa Febvre, responsable des politiques internationales au Réseau Action Climat (RAC), l’évitement du climat dans le G7 affaiblit l’action collective et compromet le potentiel moteur du club face aux crises du XXIe siècle.