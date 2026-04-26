Invitée de l’émission « Questions politiques », la cheffe de file des députés de La France insoumise estime également « que les intérêts états-uniens ne sont pas nos propres intérêts », appelant à une sortie de la France de l’OTAN

Fusillade à Washington : Mathilde Panot déplore « 400 millions d'armes en circulation chez les particuliers » Invitée de l’émission « Questions politiques », la cheffe de file des députés de La France insoumise estime également « que les intérêts états-uniens ne sont pas nos propres intérêts », appelant à une sortie de la France de l’OTAN

La députée française Mathilde Panot a dénoncé ce dimanche la prolifération des armes à feu aux États-Unis, à la suite de la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington.

Invitée de l’émission « Questions politiques » sur franceinfo, France Inter et Le Monde, la cheffe de file des députés de La France insoumise à l’Assemblée nationale a condamné cette attaque, tout en critiquant le droit de posséder une arme à feu aux États-Unis.

« Il y a 400 millions d’armes en circulation aux États-Unis, avec les conséquences que l’on voit », a-t-elle déclaré, affirmant par ailleurs qu’elle ne serait « jamais d’accord avec la violence physique ».

Cette déclaration intervient au lendemain d’une fusillade ayant conduit à l’évacuation du président américain et de la Première dame, Melania Trump, de l’événement annuel organisé au Washington Hilton.

Selon plusieurs médias, le suspect a été identifié comme Cole Thomas Allen, 31 ans, actuellement en garde à vue.

Mathilde Panot a en outre estimé que « les intérêts des États-Unis ne sont pas nos intérêts », appelant à une sortie de la France de l’OTAN.

Interrogée sur la sécurité de la France dans un contexte international marqué par les tensions, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale a affirmé que « l’OTAN, le cœur de l’OTAN, c’est l’alignement sur la stratégie des États-Unis ».

« Tout le monde comprend que les intérêts états-uniens ne sont pas nos propres intérêts », a-t-elle insisté, pointant également la politique menée par Donald Trump, qu’elle accuse d’entraîner le monde dans « une forme de folie ».

La cheffe de file des députés de La France insoumise a plaidé pour la construction d’alliances alternatives, citant notamment des partenariats possibles avec l’Espagne, le Mexique, la Colombie ou encore l’Afrique du Sud.

Elle a également évoqué des initiatives internationales visant à défendre le droit international, notamment en lien avec la situation à Gaza, estimant que « la France serait plus forte » en s’inscrivant dans ce type de coopération.

Abordant les questions environnementales en marge du quarantième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, Mathilde Panot a estimé qu’« il y a encore des substances radioactives qui sont présentes dans nos sols », mettant en garde contre les effets durables de la catastrophe.

La députée a, dans ce contexte, plaidé pour un modèle énergétique reposant « à 100 % sur les énergies renouvelables », défendant une transition accélérée vers des alternatives au nucléaire et aux énergies fossiles.

Sur le plan économique à l’interne, l’élue insoumise a également réagi à la hausse des prix des carburants, appelant à une intervention de l’État.

« Nous voulons bloquer les prix à 1,70 € », a-t-elle annoncé, ajoutant qu’« il faut aussi taxer ceux qui spéculent et qui profitent de la guerre ».

Le gouvernement, quant à lui, entend prolonger ses mesures d’allègement des prix des carburants en mai, dans un contexte de hausse des coûts liée aux tensions au Moyen-Orient, a déclaré mardi dernier, le ministre de l’Économie Roland Lescure.