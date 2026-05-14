Le chancelier allemand estime que l’UE a eu “tort” de croire que ses seules valeurs garantiraient la paix et plaide pour une Europe moins dépendante et plus influente face aux bouleversements mondiaux

Friedrich Merz appelle l’Europe à renforcer sa puissance militaire et économique Le chancelier allemand estime que l’UE a eu “tort” de croire que ses seules valeurs garantiraient la paix et plaide pour une Europe moins dépendante et plus influente face aux bouleversements mondiaux

AA / Berlin

Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé ce jeudi que l’Europe avait eu “tort” de croire que ses seules valeurs pouvaient garantir la paix et la sécurité, affirmant que l’Union européenne devait renforcer sa puissance économique et militaire face aux défis mondiaux croissants.

“L’Europe s’est réveillée. L’Europe se renforce sur les plans économique et sécuritaire”, a déclaré Friedrich Merz lors de la cérémonie de remise du Prix international Charlemagne à Aix-la-Chapelle.

Le dirigeant allemand a estimé que l’Union européenne ne pourrait s’imposer sur la scène internationale qu’en combinant puissance économique et capacités militaires, tout en réaffirmant le soutien européen à l’Ukraine face à la Russie.

“En Europe, nous avons trop longtemps cru que la force des idées humanistes européennes et occidentales transformerait presque magiquement le monde en un espace de liberté et de paix. Nous avions tort”, a-t-il déclaré.

Selon lui, l’Europe doit désormais dépasser ce qu’il a qualifié de “faux optimisme”, tout en continuant à défendre un ordre international fondé sur des règles.

“L’Europe a l’opportunité de participer à la construction du nouvel ordre mondial afin qu’il soit régi par des normes et des règles plutôt que par l’arbitraire et la loi du plus fort. Nous avons cette opportunité”, a ajouté le chancelier allemand.

Friedrich Merz a également indiqué que l’Union européenne développait de nouveaux partenariats commerciaux à travers le monde afin de réduire ses dépendances stratégiques et de renforcer sa position internationale.

Le chancelier a par ailleurs salué l’ancien Premier ministre italien Mario Draghi, lauréat du Prix Charlemagne, pour ses propositions de réforme de l’Union européenne dans un contexte de concurrence mondiale accrue.

Selon lui, les dirigeants européens ont adopté plusieurs recommandations du rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne et travaillent à la mise en œuvre de réformes destinées à renforcer l’économie et l’unité du bloc européen.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy