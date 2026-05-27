Le politologue de 77 ans a été condamné à une amende de 5.000 euros par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une affaire relançant le débat sur les limites de la liberté d’expression en France

François Burgat condamné en appel pour apologie du terrorisme après sa relaxe en première instance Le politologue de 77 ans a été condamné à une amende de 5.000 euros par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une affaire relançant le débat sur les limites de la liberté d’expression en France

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le politologue François Burgat, relaxé en première instance en 2025, a été condamné en appel pour apologie du terrorisme par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a annoncé mercredi son avocat Rafik Chekkat.

Selon ce dernier, le chercheur de 77 ans a été condamné à une amende de 5.000 euros ainsi qu’au versement de dommages et intérêts aux parties civiles, parmi lesquelles figurent notamment l’Organisation juive européenne (OJE), Avocats sans frontières (ASF), le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) et la Licra.

« Relaxé en première instance, le politologue François Burgat est condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour les faits d’apologie du terrorisme », a écrit Rafik Chekkat sur le réseau social américain X.

François Burgat a réagi dans un message publié sur le même réseau, évoquant un total de « 17.000 euros avec l’amende ».

L’universitaire était poursuivi notamment pour des déclarations dans lesquelles il affirmait avoir « infiniment plus de respect pour les dirigeants du Hamas que pour leurs homologues israéliens », ainsi que pour un message publié après la condamnation d’Abdelhakim Sefrioui dans le procès lié à l’assassinat du professeur Samuel Paty.

Le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence avait prononcé sa relaxe le 28 mai 2025, estimant alors que les propos poursuivis ne constituaient pas une apologie du terrorisme. Le parquet avait toutefois fait appel de cette décision.

Depuis l’ouverture de la procédure, cette affaire a suscité des débats autour de la liberté d’expression, du traitement judiciaire des prises de position publiques et des discussions liées au conflit israélo-palestinien en France.

Avant l’audience en appel, François Burgat avait estimé que l’infraction d’apologie du terrorisme faisait l’objet d’une interprétation de plus en plus large dans le débat public et judiciaire.

Après l’annonce de la décision, plusieurs soutiens du chercheur ont critiqué la condamnation et exprimé leur inquiétude concernant la liberté académique et la liberté d’expression.

Spécialiste du monde arabe et de l’islam politique, François Burgat a été régulièrement sollicité au cours de sa carrière par des institutions françaises sur les questions liées au terrorisme.