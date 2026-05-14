Albanese a suscité une attention internationale en raison de ses critiques virulentes de la politique israélienne à Gaza

Francesca Albanese : la justice américaine invoque la liberté d’expression pour lever les sanctions Albanese a suscité une attention internationale en raison de ses critiques virulentes de la politique israélienne à Gaza

AA / Washington / Diyar Guldogan

La rapporteuse spéciale de l’ONU Francesca Albanese a annoncé mercredi qu’un tribunal américain avait suspendu les sanctions imposées à son encontre par les États-Unis, qualifiant cette décision de victoire pour la liberté d’expression et le plaidoyer international.

« DERNIÈRE MINUTE ! Un tribunal américain a suspendu les sanctions américaines contre moi ! Comme l’indique le juge : “Protéger la liberté d’expression est toujours dans l’intérêt public” », a écrit Albanese sur la plateforme américaine X, en partageant la décision judiciaire.

Francesca Albanese a suscité une large attention internationale en raison de ses critiques virulentes de la politique israélienne dans la bande de Gaza.

L’an dernier, les États-Unis avaient imposé des sanctions contre elle, l’accusant d’avoir tenté d’encourager des poursuites de la International Criminal Court contre des responsables américains et israéliens.

« J’impose aujourd’hui des sanctions à la rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations unies Francesca Albanese pour ses efforts illégitimes et honteux visant à encourager des actions de la CPI contre des responsables, entreprises et dirigeants américains et israéliens », avait déclaré le secrétaire d’État américain Marco Rubio sur X.

Accusant Albanese de mener une « campagne de guerre politique et économique » contre les deux pays, Rubio avait affirmé que ces agissements « ne seraient plus tolérés ».

Les sanctions étaient intervenues après la publication d’un rapport de Francesca Albanese identifiant plusieurs entreprises accusées de faciliter l’occupation israélienne des territoires palestiniens, parmi lesquelles Microsoft, Alphabet, Amazon et Palantir, en raison de la fourniture de technologies de surveillance, d’infrastructures et d’équipements militaires liés à l’occupation.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore