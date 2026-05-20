La ministre française des Armées a estimé ce mercredi que « le monde a changé » et que la France doit adapter plus rapidement ses capacités de défense face à l’évolution des menaces internationales

France : Vautrin défend une hausse de 36 milliards d’euros du budget militaire face à « l’accélération de la menace » La ministre française des Armées a estimé ce mercredi que « le monde a changé » et que la France doit adapter plus rapidement ses capacités de défense face à l’évolution des menaces internationales

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La ministre française des Armées, Catherine Vautrin, a défendu mercredi l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM), estimant que « le monde a changé » et que la France doit adapter plus rapidement ses capacités de défense face à l’évolution des menaces internationales.

Invitée de franceinfo au lendemain du vote des députés, la ministre a justifié l’ajout de 36 milliards d’euros supplémentaires au budget des armées d’ici 2030, soulignant que la loi adoptée en 2023 prévoyait initialement une révision en 2027.

« En dix ans, nous aurons doublé le budget des armées », a déclaré Catherine Vautrin, ajoutant que cet effort « devra se poursuivre au-delà de 2027 » afin de préserver la souveraineté française et de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées.

Le projet de loi a été adopté mardi en première lecture par 440 voix contre 122, avec le soutien du camp présidentiel, du Rassemblement National et du Parti socialiste. Une partie de la gauche s’y est opposée, dénonçant notamment certaines dispositions jugées « liberticides ».

Selon la ministre, les nouveaux crédits permettront notamment d’investir « 8 milliards d’euros supplémentaires » dans les munitions, ainsi que dans les avions de combat, les capacités spatiales, les systèmes anti-drones et le développement d’un futur char destiné à remplacer progressivement le char Leclerc à l’horizon 2038.

« La France est l’armée d’Europe la plus entraînée. Nous n’avons pas de rupture capacitaire majeure », a assuré Catherine Vautrin, tout en soulignant la nécessité d’adapter les équipements militaires aux nouveaux types de conflits observés notamment en Ukraine et au Moyen-Orient.

La ministre a insisté sur l’importance de la défense aérienne, de la lutte anti-drone et de la maîtrise des capacités spatiales et satellitaires, qu’elle considère comme essentielles pour garantir la souveraineté et la maîtrise de l’information.

Interrogée sur une éventuelle « économie de guerre », Catherine Vautrin a estimé qu’il fallait « arrêter avec des termes qui veulent tout dire et rien dire », tout en affirmant que la priorité de la France restait d’« anticiper » les conflits futurs.

Elle a également rappelé que l’industrie française de l’armement représentait environ 240 000 emplois et que plus de 80 % des équipements commandés dans le cadre de cette hausse budgétaire seraient produits par des entreprises françaises.

Le texte doit désormais être examiné par le Sénat à partir du 2 juin.

La ministre a par ailleurs indiqué que le porte-avions Charles de Gaulle (R91) se trouvait actuellement dans le golfe d’Aden, en préparation d’une « mission défensive » demandée par la France.