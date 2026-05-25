France : Une militante française de la flottille pour Gaza accuse Israël de violences sexuelles et de torture

Laetitia Merle, l’une des activistes françaises de la Flottille Sumud interceptée par Israël, accuse les forces israéliennes d’avoir infligé des violences physiques, psychologiques et sexuelles aux militants retenus pendant quatre jours après leur arrestation en mer.

Les militants français de cette flottille propalestinienne, interceptée alors qu’elle tentait d’acheminer une aide humanitaire vers la Bande de Gaza, sont rentrés en France la semaine dernière par différents vols.

De retour à Paris le 22 mai, Laetitia Merle a raconté à Anadolu avoir été « kidnappée dans les eaux internationales » par les forces israéliennes et soumise à « des violences sexistes et des tortures » pendant sa détention.

Selon elle, les militaires israéliens l’ont interrogée sur de supposés liens avec le Hamas, accusation qu’elle affirme avoir rejetée en expliquant participer à une mission humanitaire.

La militante affirme que les hommes et les femmes ont été séparés dès leur arrestation puis soumis à des humiliations, des privations d’eau, de nourriture, de soins et de sommeil.

Elle raconte que les détenus étaient réveillés durant la nuit pour être forcés de marcher « à quatre pattes », attachés les uns aux autres, dans les lieux de détention. Elle affirme également avoir été frappée après avoir crié « Free Palestine » devant le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, alors que les activistes étaient invités à scander « Vive Israël ».

Laetitia Merle affirme aussi que les détenus ne recevaient qu’une vingtaine de bouteilles d’eau pour environ 160 personnes toutes les six heures à bord du navire transformé en centre de détention temporaire. Selon elle, des packs d’eau auraient été jetés depuis les passerelles, manquant de blesser certains militants.

Elle accuse également les forces israéliennes d’avoir menacé les activistes avec des balles en caoutchouc, des armes à impulsion électrique et des chiens afin de les forcer à entrer dans des conteneurs avant leur arrivée au Port d'Ashdod.

Selon son témoignage, deux militants turcs auraient été emmenés pour être battus lors des interrogatoires. « J’ai entendu leurs cris », affirme-t-elle.

La militante française déclare également avoir été menottée dans le dos avec des liens plastiques serrés « jusqu’à perdre connaissance », avant l’intervention d’un médecin. Elle affirme que certains détenus ont ensuite été emmenés pour être frappés hors de leur cellule.

Elle dit avoir été privée de son traitement contre l’hypertension et affirme que certaines femmes ont été dénudées et fouillées manuellement sans justification sécuritaire. Après consultation d’un avocat à son retour en France, elle estime que ces pratiques relevaient d’« agressions sexuelles ».

Laetitia Merle accuse par ailleurs les forces israéliennes d’avoir eu des comportements « racistes » et « sexistes », affirmant notamment que des militantes voilées ont vu leur voile arraché. Elle affirme également que des chiens ont été utilisés pour intimider les femmes détenues.

« Cela a été quatre jours d’enfer », a-t-elle déclaré, affirmant vouloir « rendre visibles les souffrances du peuple palestinien ».

Les autorités israéliennes n’avaient pas réagi publiquement à ces accusations au moment de la publication.​​​​​​​