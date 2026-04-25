Le chef de la diplomatie française a insisté sur le rôle complémentaire de ces initiatives locales avec l’action de l’État.

France–Togo : coopération locale et diplomatie au cœur de la visite de Barrot Le chef de la diplomatie française a insisté sur le rôle complémentaire de ces initiatives locales avec l’action de l’État.

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a mis en avant les « résultats spectaculaires » de vingt ans de coopération décentralisée entre le département des Yvelines et la ville togolaise d’Aného, à l’occasion de sa visite au Togo.

« J'ai passé cet après-midi à Aného où j'ai pu mesurer les résultats spectaculaires de la coopération décentralisée », a-t-il déclaré, soulignant notamment la réhabilitation des réseaux d’assainissement, le développement d’une politique touristique et la création d’un lycée technique favorisant les échanges entre élèves togolais et français. La maison du tourisme d’Aného, « qui a déjà reçu plus de 6000 visiteurs », illustre selon lui ces avancées.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie française a insisté sur le rôle complémentaire de ces initiatives locales avec l’action de l’État. « Cette coopération décentralisée et ses résultats spectaculaires démontrent combien l'action internationale des collectivités est parfaitement complémentaire au travail diplomatique qui est mené par le Quai d'Orsay », a-t-il affirmé.

Dans le même temps, Jean-Noël Barrot a indiqué avoir abordé la question de la suspension de certains médias au Togo. « Bien sûr que j'ai plaidé auprès des autorités togolaises pour que les décisions de suspension puissent être levées et j'ai bon espoir qu'elles puissent l'être dans l'avenir proche », a-t-il déclaré.

S’agissant de la relation entre la France et le continent africain, le ministre a rejeté l’idée d’un recul de l’influence française. « Je crois qu'il faut changer un tout petit peu le regard sur les relations entre la France et les pays africains », a-t-il dit, estimant que la contribution française et européenne au développement du continent reste largement supérieure à celle d’autres puissances.

Dans ce contexte, il a également évoqué le sommet de Nairobi, qui doit illustrer une « relation profondément renouvelée » entre la France et ses partenaires africains, avec une coopération accrue dans les domaines du numérique, de la santé et des industries culturelles.

Enfin, Jean-Noël Barrot a souligné que sa visite vise à donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales entre Paris et Lomé. « La raison de mon déplacement, c'est que le président Ford et le président Macron ont souhaité donner encore plus d'impulsion à la relation entre nos deux pays », a-t-il conclu, évoquant le développement de nouveaux projets, notamment dans le secteur touristique à Aného.