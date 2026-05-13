- Jean-Luc Mélenchon a appelé à l’adoption d’une loi pour « protéger » contre les ingérences étrangères, affirmant que plusieurs responsables de son mouvement avaient été visés par des campagnes de désinformation

France : Suspicions d'ingérence de la société israélienne BlackCore dans les municipales, visant des candidats de LFI - Jean-Luc Mélenchon a appelé à l’adoption d’une loi pour « protéger » contre les ingérences étrangères, affirmant que plusieurs responsables de son mouvement avaient été visés par des campagnes de désinformation

AA / Istanbul / Mariem Njeh

La justice française examine une possible ingérence étrangère liée à une société israélienne, BlackCore, dans la campagne des élections municipales de mars dernier, visant des candidats de La France insoumise (LFI), selon des sources proches du dossier, relayées par les médias français et internationaux.

Les services de renseignement cherchent à identifier les commanditaires de cette opération présumée, qui reposerait sur la diffusion de sites internet trompeurs, de faux comptes sur les réseaux sociaux accusant certains candidats de comportements criminels, ainsi que sur des publicités numériques diffamatoires, ont précisé ces sources.

L’opération aurait ciblé notamment Sébastien Delogu à Marseille, François Piquemal à Toulouse et David Guiraud à Roubaix.

Les parquets de Toulouse et de Marseille n’ont pas commenté pour l'heure, tout comme Viginum, le service chargé de la vigilance contre les ingérences numériques étrangères.

Selon des éléments rapportés par la presse française en mars, Viginum, service technique français de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, avait identifié un dispositif d’« ingérence numérique étrangère » de « faible visibilité » visant un parti politique français et ses candidats dans plusieurs villes. Le Canard enchaîné avait ensuite évoqué la piste d’une entreprise israélienne, sans la nommer.

Selon des informations relayées par la presse, Meta a indiqué avoir supprimé un réseau de comptes liés à des comportements inauthentiques coordonnés, précisant que l’activité provenait d’Israël et ciblait principalement la France, sans attribuer formellement l’opération. TikTok a également indiqué avoir supprimé un compte lié à cette campagne, tandis que Google n’a pas répondu.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence de BlackCore et n’a pas indiqué si des échanges avaient eu lieu avec la France. Le ministère français des Affaires étrangères n’a pas répondu aux sollicitations.

La France insoumise a indiqué avoir été alertée par Viginum et coopérer avec les enquêteurs, estimant que de telles attaques pourraient se multiplier à l’approche de la présidentielle de 2027.

Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, a appelé à l’adoption d’une loi pour « protéger » contre les ingérences étrangères, affirmant que plusieurs responsables de son mouvement avaient été visés par des campagnes de désinformation.