- L’édile LFI veut mobiliser largement contre « toutes les formes de discrimination » et appelle à maintenir « une pression populaire » face à la montée des actes racistes

France/Saint-Denis : le maire Bally Bagayoko appelle à une « grande marche contre le racisme » le 21 juin - L’édile LFI veut mobiliser largement contre « toutes les formes de discrimination » et appelle à maintenir « une pression populaire » face à la montée des actes racistes

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le maire La France insoumise de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a lancé un appel à organiser « une grande marche contre le racisme et toutes les formes de discrimination » le 21 juin prochain, via ses réseaux sociaux.

Élu en mars dernier à la tête de cette commune de Seine-Saint-Denis, l’édile multiplie les initiatives pour lutter contre le racisme. « Un coup. KO. Contre le racisme », a-t-il écrit, affichant sa volonté de faire de ce combat une priorité politique.

Il s’agira du deuxième rassemblement de ce type à son initiative. Le 4 avril dernier, plusieurs milliers de personnes s’étaient réunies sur le parvis de la mairie, une mobilisation qu’il qualifie d’« historique ». Initialement envisagée début mai, la nouvelle marche a finalement été fixée au 21 juin, une date jugée « la plus pertinente » par l’élu.

Selon Bally Bagayoko, cette mobilisation constitue « un appel à l’unité » pour « construire un avenir commun, juste et humain ». Il invite ainsi un large éventail d’acteurs à y participer, notamment des collectifs antiracistes, féministes, des syndicats, associations de défense des droits humains, organisations politiques et de jeunesse, mais aussi des universitaires, artistes et habitants des quartiers populaires comme des zones rurales.

L’objectif affiché est de dénoncer « l’indignation profonde » face à des actes et propos racistes « qui tendent à se normaliser dans l’espace public et sur les réseaux sociaux ». « Il nous appartient désormais de maintenir une pression populaire », a insisté le maire.

Depuis son élection, le maire a été la cible de propos polémiques sur la chaîne CNews ainsi que d’attaques racistes sur les réseaux sociaux, qui l’ont conduit à déposer plainte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion ».

Le président français Emmanuel Macron lui avait par ailleurs apporté son soutien le 14 avril dernier, lors de sa visite annuelle à Saint-Denis, dénonçant les propos racistes visant l’élu.