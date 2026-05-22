La dirigeante du RN juge « inadmissibles » les images diffusées par le ministre israélien Itamar Ben-Gvir montrant des militants propalestiniens agenouillés et maîtrisés au port d’Ashdod

France: Marine Le Pen condamne les images de militants de la flottille pour Gaza malmenés en Israël La dirigeante du RN juge « inadmissibles » les images diffusées par le ministre israélien Itamar Ben-Gvir montrant des militants propalestiniens agenouillés et maîtrisés au port d’Ashdod

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Marine Le Pen a condamné ce vendredi les images montrant des militants propalestiniens de la « Flottille pour Gaza » maîtrisés par les forces israéliennes au port d’Port d'Ashdod, estimant que « ce comportement est inadmissible ».

Invitée de BFMTV-RMC, la présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale a affirmé que « la France doit condamner ce type de comportement », saluant également la « très vive réprobation » exprimée par la diplomatie française.

Ces déclarations interviennent après la diffusion par Itamar Ben-Gvir d’images montrant plusieurs militants menottés, à genoux et maintenus au sol lors de son passage au port d’Ashdod, où étaient retenus des membres de la flottille propalestinienne interceptée par Israël.

Selon les images relayées sur le réseau social américain X, une militante a crié « Free Palestine » avant d’être violemment plaquée au sol par la police israélienne. Une voix attribuée à Ben-Gvir est ensuite entendue déclarer : « C’est comme cela qu’il faut agir ».

Marine Le Pen a indiqué espérer que le gouvernement israélien « en tire les conséquences », soulignant que les autorités israéliennes avaient elles-mêmes reconnu le caractère problématique de ces agissements.

L’ambassadeur d’Israël en France a été convoqué par le Quai d’Orsay après la diffusion des images, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ambassadeur israélien en France ont pris leurs distances avec les méthodes du ministre de la Sécurité nationale.

Les militants propalestiniens de la « Flottille pour Gaza », expulsés d’Israël, sont arrivés jeudi à Istanbul, trois jours après leur arrestation. Parmi eux figure Antoine Jacquet, un militant français originaire de Grenoble, interpellé avec 36 autres ressortissants français à bord de navires qui tentaient de briser le blocus israélien au large de la bande de Gaza.

