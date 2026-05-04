« Il est impossible d’avoir une autonomie stratégique durable en matière de défense si vous êtes dépendants à 100 % d’autres pays lorsque l’on parle des semi-conducteurs », a-t-il déclaré

France : Macron juge « intenable » la dépendance européenne aux États-Unis et dit préparer une réouverture d’Ormuz « Il est impossible d’avoir une autonomie stratégique durable en matière de défense si vous êtes dépendants à 100 % d’autres pays lorsque l’on parle des semi-conducteurs », a-t-il déclaré

Le président français Emmanuel Macron a plaidé lundi pour un renforcement accéléré de l’« autonomie stratégique » de l’Europe face aux dépendances envers les États-Unis, la Russie et la Chine, affirmant que les Européens préparaient parallèlement une initiative diplomatique, militaire et économique destinée à faciliter une réouverture « libre » du détroit d’Ormuz.

S’exprimant lors de la 8e réunion de la Communauté politique européenne (CPE), organisée à Erevan en Arménie, Emmanuel Macron a estimé que les crises successives des dernières années avaient mis en évidence « le coût des surdépendances européennes » dans plusieurs secteurs jugés stratégiques.

Le chef de l’État français a souligné que l’autonomie stratégique ne pouvait plus se limiter aux seuls domaines de la défense, de la sécurité ou de l’énergie, mais devait désormais inclure des secteurs industriels critiques comme l’espace, les semi-conducteurs, l’alimentation ou encore les chaînes d’innovation.

« Il est impossible d’avoir une autonomie stratégique durable en matière de défense si vous êtes dépendants à 100 % d’autres pays lorsque l’on parle des semi-conducteurs », a-t-il déclaré, appelant à un effort collectif européen pour réduire les vulnérabilités structurelles du continent.

Selon Emmanuel Macron, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les tensions internationales actuelles ont successivement révélé la fragilité des dépendances européennes, qu’il s’agisse des équipements médicaux, du gaz russe ou encore des garanties sécuritaires fournies par Washington.

« Nous expérimentons le coût de nos surdépendances lorsque nous parlons du parapluie américain en matière de défense et de sécurité. Soyons honnêtes, c’est l’éléphant dans la pièce », a affirmé le président français, dans l’une de ses déclarations les plus explicites sur la nécessité d’une émancipation stratégique européenne vis-à-vis des États-Unis.

Il a également averti que l’intensification de la rivalité sino-américaine risquait de mettre en lumière « beaucoup plus rapidement » certaines autres dépendances européennes, plaidant pour une stratégie de « dérisquage » fondée sur davantage d’investissements, une meilleure coordination entre États membres, la relocalisation de certaines productions et la diversification des partenariats extérieurs.

Emmanuel Macron a, dans ce cadre, insisté sur la nécessité pour les Européens de « mieux intégrer leurs chaînes de valeur » afin de limiter leur exposition aux principaux chocs géopolitiques.

Abordant ensuite la situation au détroit d’Ormuz, toujours sous fortes tensions après l’escalade entre Washington et Téhéran, le président français a estimé que l’Europe avait « un rôle très important à jouer » pour faciliter l’après-crise.

Selon lui, les Européens disposent d’un positionnement singulier leur permettant d’agir comme intermédiaires crédibles entre les différentes parties.

« Nous sommes évidemment dignes de confiance pour les États-Unis, mais nous sommes aussi respectés et écoutés par les Iraniens. Nous ne sommes pas naïfs vis-à-vis des Iraniens, mais nous ne sommes pas en guerre avec eux », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a indiqué que ce contexte ouvrait la voie à une offre européenne de services « diplomatiques, militaires, économiques et financiers » afin de faciliter « une réouverture libre du détroit d’Ormuz » et de garantir à nouveau la circulation sur cette route maritime stratégique pour les flux énergétiques mondiaux.

« C’est exactement la stratégie que nous préparons », a-t-il ajouté, précisant qu’un travail de planification avait été mené la semaine dernière à Londres pour organiser cette initiative et permettre aux Européens de se positionner comme « partenaire fiable » dans la sécurisation des voies maritimes.

Au-delà du dossier moyen-oriental, Emmanuel Macron a relié cette réflexion à une transformation plus large de l’architecture politique européenne, citant l’Ukraine, la Moldavie et l’Arménie comme exemples de pays ayant choisi, selon lui, de se « dérisquer » de la Russie et de réduire leur dépendance à l’égard des grandes puissances.

Le président français a salué en particulier l’évolution de l’Arménie depuis la « révolution de velours », affirmant que le choix d’Erevan de rechercher simultanément « la paix et l’Europe » constituait un « signal très fort » pour l’ensemble du continent.

Pour Emmanuel Macron, ces dynamiques traduisent un « réveil collectif » européen amorcé depuis plusieurs années et appelé à s’intensifier dans un contexte de multiplication des crises sécuritaires et commerciales.



La 8e réunion de la Communauté politique européenne s’est tenue lundi à Erevan en présence de plusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement européens, autour des questions de sécurité continentale, de résilience économique et de coordination diplomatique face aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Créée en 2022 à l’initiative d’Emmanuel Macron, la CPE rassemble les États membres de l’Union européenne ainsi qu’une vingtaine de pays partenaires du continent.