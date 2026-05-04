Lors du 8e sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, le président français a exclu une participation à une opération militaire au cadre « non clair »

France : Macron appelle à une réouverture « concertée » entre Washington et Téhéran du détroit d'Ormuz Lors du 8e sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, le président français a exclu une participation à une opération militaire au cadre « non clair »

Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi que les Européens étaient en train de « bâtir leurs propres solutions de sécurité », tout en plaidant pour une réouverture « concertée » du détroit d’Ormuz entre l’Iran et les États-Unis.

S’exprimant à l’issue du 8e sommet de la Communauté politique européenne tenu à Erevan, Macron a rejeté l’idée selon laquelle l’initiative européenne sur la sécurité maritime serait une réaction aux décisions américaines.

« Ce n'est pas un message d'abord pour nous-mêmes. Nous, Européens, nous bâtissons nos solutions de sécurité », a-t-il déclaré, rappelant la création en 2022 de la Communauté politique européenne, la coalition de soutien à l’Ukraine ainsi qu’une mission ad hoc consacrée à la libre circulation maritime dans la zone d’Ormuz.

Selon le chef de l’État français, « les Européens prennent leur destin en charge, augmentent leurs dépenses de défense et de sécurité et bâtissent leurs solutions communes ».

Revenant sur les initiatives diplomatiques engagées après l’annonce du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, Macron a indiqué avoir échangé avec le président américain Donald Trump ainsi qu’avec le président iranien Masoud Pezeshkian afin que la trêve permette à la fois un apaisement régional et la réouverture du détroit.

« Le cessez-le-feu devait permettre la réouverture d’Ormuz », a-t-il insisté.

Le président français a rappelé que plusieurs dizaines d’États avaient participé vendredi à une mission ad hoc consacrée à cette question, avant que les États-Unis n’annoncent dans la foulée un blocus maritime renforcé.

S’il a salué toute perspective de réouverture du passage stratégique, Macron a toutefois marqué ses distances avec une éventuelle opération navale conduite hors d’un cadre politique clairement défini.

« Nous, on ne va pas participer à quelques opérations de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair », a-t-il déclaré.

Le président français a souligné que la France et ses partenaires poursuivaient une planification militaire coordonnée, notamment à Londres, mais qu’ils privilégiaient avant tout « une réouverture concertée entre l’Iran et les États-Unis », qu’il a qualifiée de « seule solution durable » pour garantir la libre navigation « sans restriction et sans péage ».

Macron a enfin appelé au strict respect du cessez-le-feu au Liban, évoquant de nouvelles victimes enregistrées dans la nuit.

« Il est essentiel que le cessez-le-feu soit respecté (...) pour la souveraineté, l’indépendance du Liban et la protection des populations civiles », a-t-il conclu.

Cette déclaration intervient alors que les tensions autour du détroit d’Ormuz demeurent vives malgré le cessez-le-feu entré en vigueur début avril entre Washington et Téhéran. Vendredi, les États-Unis ont annoncé un renforcement de leur dispositif maritime dans la zone et Donald Trump a indiqué que des navires neutres seraient escortés à partir de lundi, relançant les spéculations sur une possible opération internationale de sécurisation du passage.

