Le président français a affirmé que l’Europe devait « s’engager encore davantage » en soutien au Liban, annonçant l’organisation prochaine par la France d’une conférence dédiée, lors de son arrivée à une réunion informelle du Conseil européen

France : Macron annonce une conférence de soutien au Liban et appelle à un engagement accru de l’UE Le président français a affirmé que l’Europe devait « s’engager encore davantage » en soutien au Liban, annonçant l’organisation prochaine par la France d’une conférence dédiée, lors de son arrivée à une réunion informelle du Conseil européen

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, vendredi, que l’Europe devait « s’engager encore davantage » en soutien au Liban, annonçant l’organisation prochaine par la France d’une conférence dédiée, lors de son arrivée à une réunion informelle du Conseil européen à Chypre du sud.

Évoquant un échange entre dirigeants européens sur « les sujets importants de compétitivité et de budget », le chef de l’État a insisté sur la nécessité de renforcer l’action collective face aux crises régionales. « Il est très important que nous puissions retrouver plusieurs des dirigeants de la région et apporter notre soutien au Liban de manière très concrète », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a précisé que cette conférence de soutien viserait à « se nourrir de toutes les contributions des Européens » et à améliorer la coordination avec des pays voisins comme la Syrie et la Jordanie, également affectés par la situation régionale.

Le président français a par ailleurs souligné la poursuite des efforts diplomatiques « pour la paix, la stabilité au Liban et sa souveraineté », ainsi que les initiatives engagées concernant le détroit d’Ormuz, dans un cadre franco-britannique.

« Nous avons tous intérêt à ce que, le plus vite possible, la stabilité revienne et que les économies du monde soient apaisées », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la coopération avec l’Allemagne, Emmanuel Macron a indiqué avoir eu « une bonne discussion » avec le chancelier allemand, précisant que les ministères de la Défense des deux pays ont reçu mandat de travailler « sur plusieurs axes » de coopération, au-delà du seul projet d’avion de combat du futur.

Enfin, le président a insisté sur la nécessité pour l’Union européenne de renforcer son unité, son indépendance et sa souveraineté face aux défis actuels.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions persistantes au Liban, où l’armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans le sud du pays malgré la prolongation récente d’un cessez-le-feu. Selon les autorités libanaises, l’intensification des attaques depuis début mars a fait plus de 2 200 morts et déplacé plus d’un million de personnes.