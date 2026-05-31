- Selon le chef de file de La France Insoumise, cette coalition aurait vocation à obtenir une majorité au Conseil de sécurité des Nations unies.

France : Mélenchon exhorte Macron à former un « front du refus de l'invasion » au Liban - Selon le chef de file de La France Insoumise, cette coalition aurait vocation à obtenir une majorité au Conseil de sécurité des Nations unies.

S'adressant directement au président de la République Emmanuel Macron, le leader de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a appelé à la formation d'une coalition internationale pour imposer le retrait israélien du Liban et a plaidé pour une reprise des négociations sur le nucléaire iranien.

Cette déclaration, publiée sur le réseau social américain X, intervient dans un contexte de forte escalade régionale et fait suite à un premier message dans lequel Mélenchon dénonçait l'annexion du Sud-Liban par Israël et réclamait le déploiement du porte-avions français en Méditerranée.

« Le porte-avions serait un symbole plus utile en Méditerranée qu'à Ormuz pour rappeler à Netanyahu que ses ingérences dans nos élections et ses invasions chez nos amis sont considérées comme des menaces par les Français », déclare Mélenchon.

Appel à des troupes onusiennes pour « encadrer » le retrait de « l'armée de Netanyahu »

Prenant acte du « soutien moral » apporté par le chef de l'État français au Liban, le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027 l'a invité à prendre la tête d'un « front du refus de l'invasion ».

« Je vous invite à le conforter (le Liban) par la formation internationale d'un front du refus de l'invasion et pour le retrait immédiat de l'armée de Netanyahu hors des frontières de ce pays ami », écrit-t-il.

« Ce front pourrait obtenir une majorité à l'ONU pour envoyer des troupes sous son commandement militaire », ajoute Mélenchon.

L'objectif : dépêcher sur place des troupes sous commandement onusien pour « encadrer [le] retrait » de l'armée israélienne et « protéger le cessez-le-feu immédiat à imposer à l'envahisseur ».

Jean-Luc Mélenchon a également pris position sur le dossier iranien. Il a exigé la fin « inconditionnelle car totalement illégale » de l'agression menée par Téhéran.

Sur le volet de la prolifération, l'ancien député appelle à une relance des négociations internationales sur la base du Plan d'action global commun (JCPOA) de 2015, rappelant le « rôle moteur » qu'avait joué la diplomatie française à l'époque. Il suggère également que ces pourparlers s'élargissent à une « discussion sur la dénucléarisation militaire de toute la région ».

« La construction d'une paix durable exige la fin du système du double standard d'exigences et le rétablissement plein et entier du droit international pour chacun dans la région », souligne Mélenchon.,

Attaques d'Israël au Liban et cessez-le-feu

L'armée israélienne avait lancé d'intenses frappes aériennes sur le Liban le 2 mars, occupant de nombreuses localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais a annoncé durant cette période que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays avait dépassé le million.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration faite le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours entre le Liban et Israël, entré en vigueur le 17 avril, avait été prolongé de trois semaines supplémentaires.

À l'issue du troisième cycle de pourparlers qui s'est tenu les 14 et 15 mai entre le Liban et Israël sous la médiation des États-Unis, il a été décidé de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours à compter du 17 mai et de tenir un quatrième cycle de négociations début juin.

Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses attaques et ses démolitions de maisons dans le sud du Liban, tandis que le Hezbollah mène des attaques contre les troupes israéliennes au motif qu'elles violent la trêve.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également déclaré le 25 mai avoir donné pour instruction à l'armée d'intensifier les attaques contre le Liban.

Pour rappel, les tensions régionales ont explosé le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, qui a riposté par des salves de drones et de missiles qui ont frappé des cibles à travers la région tout en fermant le détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n'ont pas réussi à produire un accord durable. Trump a par la suite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou en provenance des ports iraniens par cette voie navigable stratégique.