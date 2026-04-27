- « La sécurité du continent européen est notre priorité absolue », a-t-il rappelé en saluant « un grand serviteur de l’État à l’âme de soldat »

France : Lecornu rend hommage à Pierre Messmer lors de l’inauguration d’un amphithéâtre à Balard - « La sécurité du continent européen est notre priorité absolue », a-t-il rappelé en saluant « un grand serviteur de l’État à l’âme de soldat »

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a rendu un hommage appuyé à Pierre Messmer à l’occasion de l’inauguration de l’amphithéâtre portant son nom au sein du ministère des Armées à Balard.

Dans son discours, Lecornu a salué « le destin d’un soldat valeureux et fidèle qui, toute sa vie durant, a fait le choix de servir la France », rappelant le parcours exceptionnel de l’ancien Premier ministre et compagnon de la Libération.

Revenant sur les débuts de son engagement, il a évoqué le choix décisif de Messmer en 1940 : « À la veille de l’appel du général de Gaulle, tous deux refusent l’esprit de défaite et […] décident de faire le choix de l’honneur ».

Le ministre a également souligné son rôle majeur dans les combats de la France libre, notamment à Bir Hakeim [Libye], où « la première brigade française libre se dresse, héroïquement, face à l’ennemi et devant l’histoire », marquant « la première victoire française de la guerre ».

Évoquant son action politique et militaire, Lecornu a décrit un homme de devoir, « ferme dans la défense de la légalité républicaine », citant Simone Veil : « Pierre Messmer fut ce ministre inflexible, en des circonstances qui exigeaient l’inflexibilité ».

Le chef du gouvernement a également mis en avant son rôle déterminant dans la modernisation militaire et la dissuasion nucléaire française, estimant qu’il avait conduit « le plus grand tournant de notre histoire militaire ».

Sébastien Lecornu a par ailleurs établi un parallèle avec les défis contemporains, soulignant que « la Nation […] a engagé […] un effort historique de réarmement », appelant à une mobilisation collective face aux enjeux actuels de défense.

Enfin, il a rappelé la conception exigeante du pouvoir de Pierre Messmer : « Il ne concevait pas le pouvoir comme un titre ou comme une récompense, mais comme un service », saluant « une conscience, celle d’un grand serviteur de l’État à l’âme de soldat ».

Concluant son allocution, le premier ministre a affirmé que cet hommage visait à perpétuer la mémoire d’un homme qui « aura toujours fait le choix de la France ».



- Biographie de Pierre Messmer

Pierre Messmer, né le 20 mars 1916 à Vincennes et mort le 29 août 2007 à Paris, est une figure majeure du gaullisme et de l’histoire politique française. Issu d’une famille alsacienne ayant choisi la France après 1871, il suit des études à l’École nationale de la France d’outre-mer, à l’École des langues orientales et obtient un doctorat en droit.

Mobilisé en 1939, il refuse l’armistice de 1940 et rejoint les Forces françaises libres, participant notamment aux campagnes d’Érythrée, de Syrie, de Bir Hakeim et à la Libération. Après la guerre, il devient administrateur colonial, exerçant plusieurs responsabilités en Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en Afrique-Équatoriale française et en Afrique-Occidentale française.

Ministre des Armées de 1960 à 1969 sous le général de Gaulle, Pierre Messmer accompagne la transformation de l’armée française et la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire. Il devient ensuite ministre d’État chargé des Départements et Territoires d’Outre-mer, avant d’être nommé Premier ministre par Georges Pompidou, fonction qu’il occupe du 5 juillet 1972 au 27 mai 1974. Également député de la Moselle, maire de Sarrebourg et président du conseil régional de Lorraine, il poursuit après sa carrière politique un engagement institutionnel, notamment comme membre de l’Académie française, chancelier de l’Institut de France et chancelier de l’Ordre de la Libération.



