S’exprimant à l’Assemblée nationale, le Premier ministre français a condamné « sans réserve » des actes qu’il a qualifiés d’« absolument odieux », « choquants humainement » et contraires au droit international

France: Lecornu évoque une possible saisine de la justice après l’attaque israélienne contre la flottille Sumud S’exprimant à l’Assemblée nationale, le Premier ministre français a condamné « sans réserve » des actes qu’il a qualifiés d’« absolument odieux », « choquants humainement » et contraires au droit international

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a déclaré mardi que la France n’excluait pas une saisine de sa propre justice après les violences dénoncées contre des ressortissants français membres de la flottille humanitaire pour Gaza, affirmant que Paris ne pouvait rester « sans réaction ».

S’exprimant à l’Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi transposant l’accord des partenaires sociaux sur l’assurance chômage, Lecornu a condamné « sans réserve » des actes qu’il a qualifiés d’« absolument odieux », « choquants humainement » et contraires au droit international.

« Nous n’excluons pas une saisine de notre propre justice sur l’ensemble des agissements tels qu’on a pu les constater sur cette vidéo », a affirmé le chef du gouvernement devant les députés.

Le Premier ministre a souligné que des citoyens français figuraient parmi les membres de la flottille visés par ces violences, estimant qu’« on ne peut pas s’en prendre à des citoyens français en toute impunité et sans réaction ».

Il a indiqué que le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, devait recevoir les avocats des ressortissants concernés afin d’examiner les suites possibles du dossier.

Lecornu a également jugé que la décision d’interdire l’accès au territoire français au ministre israélien concerné constituait « la moindre des choses », tout en estimant que cette mesure « n’était pas suffisante ».

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’aller au-delà des condamnations politiques, appelant à une réponse « précise » et « rigoureuse » des autorités françaises.

Au cours de son intervention, il a aussi dénoncé toute tentative de récupération politique intérieure autour de cette affaire, appelant les parlementaires à traiter le sujet « avec beaucoup de sérieux ».

Cette réaction intervient après l’interception par Israël de la flottille humanitaire Sumud en eaux internationales alors qu’elle tentait d’acheminer une aide symbolique vers Gaza. Plusieurs militants français ont accusé les forces israéliennes d’avoir commis des violences physiques, sexuelles et psychologiques durant leur détention après l’assaut contre les navires.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé vendredi l’interdiction d’accès au territoire français visant le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, dénonçant des « agissements inqualifiables » contre des citoyens français et européens membres de la flottille.

La flottille Sumud, composée de militants internationaux, tentait d’acheminer une aide symbolique vers Gaza afin de dénoncer le blocus imposé au territoire palestinien et la crise humanitaire dans l’enclave.