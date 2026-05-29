Le sénateur LR de Paris pourra être placé en garde à vue dans une enquête portant sur l’attribution présumée d’un logement social en échange de relations sexuelles

France : Le Sénat lève l’immunité parlementaire de Francis Szpiner dans une enquête pour corruption Le sénateur LR de Paris pourra être placé en garde à vue dans une enquête portant sur l’attribution présumée d’un logement social en échange de relations sexuelles

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le Bureau du Sénat a levé jeudi l’immunité parlementaire du sénateur Les Républicains Francis Szpiner, ouvrant la voie à son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour « corruption active et passive ».

Dans un communiqué, la chambre haute précise avoir autorisé cette mesure après avoir estimé que la requête transmise par la justice présentait un caractère « sérieux, loyal et sincère ».

L’ancien maire du XVIe arrondissement de Paris est visé par une enquête portant sur les conditions d’attribution, en 2023, d’un logement social à une femme affirmant avoir entretenu des relations sexuelles avec lui en contrepartie.

Francis Szpiner, avocat de profession et sénateur depuis 2023, conteste les faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent.

« Cette levée d’immunité est limitée à l’autorisation d’une audition sous le régime de la garde à vue, ce qui n’a rien d’exceptionnel », a réagi l’élu auprès de la presse française, affirmant « contester avec force les faits allégués ».

Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris en octobre 2024 avant la désignation d’un juge d’instruction en avril 2025 pour des faits présumés de « corruption active et passive ».

Dans le cadre des investigations, la mairie du XVIe arrondissement ainsi que le domicile du sénateur avaient notamment été perquisitionnés.

La Constitution prévoit qu’un parlementaire ne peut faire l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté sans l’autorisation préalable du Bureau de son assemblée, afin de garantir l’indépendance des élus dans l’exercice de leur mandat.​​​​​​​