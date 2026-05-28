Pascal Confavreux a dénoncé une « stratégie escalatoire » de Moscou, évoquant notamment l’utilisation récente d’un missile balistique à capacité nucléaire lors d’une attaque massive menée dans la nuit du 23 au 24 mai

France : le Quai d’Orsay confirme la convocation de l’ambassadeur russe vendredi Pascal Confavreux a dénoncé une « stratégie escalatoire » de Moscou, évoquant notamment l’utilisation récente d’un missile balistique à capacité nucléaire lors d’une attaque massive menée dans la nuit du 23 au 24 mai

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, a annoncé jeudi que l’ambassadeur de Russie serait convoqué vendredi au Quai d’Orsay, dans un contexte d’intensification des frappes russes contre les civils ukrainiens et de menaces visant des représentations diplomatiques étrangères.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du Quai d’Orsay, le porte-parole a affirmé que cette convocation « marque notre refus des tentatives d’intimidation » ainsi que « notre volonté de tenir la Russie pour responsable des exactions qu’elle commet contre les civils ukrainiens ».

Pascal Confavreux a dénoncé une « stratégie escalatoire » de Moscou, évoquant notamment l’utilisation récente d’un missile balistique à capacité nucléaire lors d’une attaque massive menée dans la nuit du 23 au 24 mai, mobilisant « plus de 600 drones et plus de 90 missiles ». Selon lui, ces frappes ont visé des infrastructures civiles, des immeubles résidentiels, des écoles et des lieux culturels en Ukraine.

Le ministère français a également dénoncé les menaces visant les personnels diplomatiques étrangers en Ukraine, assurant qu’« il est hors de question de céder aux intimidations de la Russie » et que l’ambassade de France à Kyiv « continuera à fonctionner normalement ».

Au cours de cette conférence, le Quai d’Orsay a aussi détaillé l’agenda diplomatique du ministre Jean-Noël Barrot, actuellement à Chypre pour la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (Gymnich), consacrée notamment au Proche-Orient et à la guerre en Ukraine.

Concernant le Liban, Pascal Confavreux a affirmé que la France restait pleinement engagée dans les discussions autour du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, assurant qu’« il n’y aurait pas de cessez-le-feu actuellement au Liban sans la mobilisation de la France avec les États-Unis ». Il a également réaffirmé le soutien français à l’armée et aux autorités libanaises.

Le porte-parole a par ailleurs confirmé la tenue, le 12 juin à l’Institut du monde arabe à Paris, d’une conférence réunissant des représentants de la société civile israélienne et palestinienne ainsi que plusieurs ministres étrangers, dans le but de soutenir une relance politique du dialogue israélo-palestinien.

Interrogé sur la flottille pour Gaza et les ressortissants français impliqués, le Quai d’Orsay a indiqué que les avocats des participants seraient prochainement reçus par le ministère, sans exclure d’éventuelles suites judiciaires ou de nouvelles sanctions au niveau européen.

Enfin, la France a réaffirmé son soutien à l’élargissement de l’Union européenne aux Balkans occidentaux, à l’Ukraine et à la Moldavie, tout en soulignant la nécessité de préserver les critères d’adhésion et de réformer le fonctionnement de l’Union avant tout nouvel élargissement.